Evo: “Seguramente Lucho y David nos van a mandar espías”

El expresidente aseguró que a veces se le dice a los dirigentes que para tener obras deben “rendirse” ante Arce y Choquehuanca, pero existen alcaldes que se niegan y no tienen problema en ser tachados de “evistas”, lo que, en opinión de Morales, demuestra que tienen “dignidad”.

El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) apuntó este viernes a la posibilidad de que el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca envíen a personas para espiarlo. A su vez, tachó de “traidores” a quienes usan otros colores que no sean los del partido oficialista y volvió a criticar la situación económica del país.

Sobre la polémica de que presuntamente en actos oficiales se ordena quitar los colores del MAS para incluir los del PS-1, la exautoridad sostuvo que quienes usan otro color son “traidores”.

“Cuando el hermano Lucho va a entregar obras, su avanzada, bajando banderas del MAS, pinchan los colores azul, blanco y negro. Aquí debemos preguntarnos, ¿somos de otro color o solo somos del azul? Que yo sepa, solo somos del azul y no hay otro color. La gente que está con otro color es traidora”, aseguró.

También aprovechó la comparecencia para responderle al ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, a quien calificó de “tecnócrata” después de que desacreditó sus críticas sobre el manejo económico del país.

“Quiero ratificar que en las políticas económicas estamos sometidos a la disciplina fiscal que es el mandato del Fondo Monetario Internacional. Supuestamente, cuidar la macroeconomía castigando la microeconomía, es decir, castigar a los pobres. (…) Hay quien me dice ‘hermano Evo, ¿no tiene ropa usada?’ Nunca en mi vida me habían pedido que regale ropa usada, no había eso antes”, afirmó.