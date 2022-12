Evo, sobre la ley del censo: Es la 1ra vez que un presidente hace innecesario su propio decreto

Los legisladores “renovadores” o “luchistas” argumentaron que detrás del rechazo a la aprobación de la ley está la intención de es seguir agudizando el conflicto con Santa Cruz para que el Gobierno asuma consecuencias

ANF).- El expresidente del Estado y líder nacional de Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, tildó de un error histórico la promulgación de la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financiero y Electoral por parte del presidente del Bolivia, Luis Arce, porque sería la primera vez que un mandatario supuestamente desautorizaría su propio decreto.

“La promulgación de la ley del censo por parte de nuestro hermano presidente Luis Arce será un error histórico al ser la 1ra vez que un mandatario firma una ley que hace innecesario su propio decreto. ¿Esta consecuencia habrá sido premeditada por la oposición golpista?”, dijo Morales a través de sus redes sociales mientras el primer mandatario emitía su mensaje presidencial anunciando la promulgación de la norma.

El jefe de Estado resaltó en su discurso que la ley que se aprobó en las cámaras de Senadores y Diputados no es una ley de la oposición, porque es una ley propuesta por los diputados del MAS. Además, aclaró que la norma no vulnera competencias del nivel central del Estado, que respeta el decreto supremo que emitió sobre el censo y que no dice nada más de lo que ya está establecido en la Constitución Política del Estado.

Morales, quien desde un principio pidió a los legisladores de su partido no aprobar la ley porque significaría ceder a los intereses de los cívicos cruceños, dijo que con la aprobación de la ley volvió la “pactocracia neoliberal” y que el oportunismo de algunos sometió al Gobierno.

“Advertimos que detrás del retorno de la pactocracia neoliberal se esconde el pacto de impunidad a cambio de gobernabilidad. El oportunismo y las ambiciones de unos cuantos han sometido a nuestro gobierno elegido con el 55.11% al control de las bancadas minoritarias de la derecha”, dijo el jefe nacional del MAS.

El jefe de bancada oficialista en la Cámara de Diputados, Andrés Flores, aseguró en días pasados que el exministro Juan Ramón Quintana llamó a un cercano del presidente de Bolivia para advertir que el actual gobierno terminará en mayo del 2023.

“Y para aquellos que desde mis propias filas coinciden en objetivos para cortar nuestro mandato, también quiero decirles que se equivocan, que el enemigo no está entre nosotros y que la unidad es la mejor arma que tiene el pueblo para derrotar intereses de grupos y personas ”, dijo el presidente de Bolivia esta mañana.