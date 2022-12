Fiscalía concentra el caso del paro de los 36 días en La Paz y el delito mayor es terrorismo

“Santa Cruz ha mostrado a Bolivia que existe otra visión de país, una visión que no acepta que se vaya en contra de los derechos de los ciudadanos y que el país se maneje a capricho del presidente, sino que se tiene que manejar en base a las leyes, un país que no quiere ser reprimido por la Policía y que la Policía más bien los proteja y cuide de su familia”, dijo Suárez, quien precisó que Camacho no fue notificado con este proceso.