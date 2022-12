García revela que el MAS y el Gobierno no se reúnen «últimamente ya no nos responden»

El vicepresidente del MAS sostuvo que algunos ministros de Arce intentaron sabotear la concentración de Sacaba.

El MAS en Sacaba. Foto: MAS

Fuente: ANF

El vicepresidente del Movimiento al Socialismo (MAS), Gerardo García reveló que esta organización política y el Gobierno ya no se reúnen como estaba previsto que lo harían cada mes. “Últimamente ya no nos están respondiendo”, afirmó.

Detalló que al principio acordaron reunirse mensualmente con el presidente y vicepresidente del Estado para evaluar y limar las asperezas, pero que se decía una cosa y se hacía otra cosa. “Últimamente ya no nos están respondiendo, antes nos reuníamos”, dijo.

Acotó que el tema de la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo para pacificar la situación en Santa Cruz ha sido la causa para que se haya “roto” la relación, porque en el criterio de la dirección nacional del MAS se hicieron “acuerdos, pactos” para dar conformidad a los opositores.

“Esa ha sido una de las roturas más claras que se ha dado”, manifestó. Aunque también insistió que el vicepresidente del Estado ha sido uno de los primeros en generar la “rotura” o quiebre en el MAS porque presuntamente está realizando su propia estructura y que están buscando lograr su personería jurídica

Por otra parte, declaró que el MAS no obligará al presidente del Estado, Luis Arce, a permanecer en esta organización política, pero tampoco lo desconocerán ni botarán de sus filas, aunque le piden terminar su mandato bajo las banderas azules.

“Hemos pedido que termine su mandato y él tomará su decisión si seguir con el MAS o no, eso depende de él. No podemos obligarle (a estar en el MAS), pero tampoco podemos desconocerlo ni lo vamos a botar”, declaró el vicepresidente de esa organización política, Gerardo García.

El dirigente político dijo que la posición también salió en la concentración que realizó el MAS en Sacaba para festejar los 17 años desde que el MAS llegó al poder a la cabeza del entonces presidente Evo Morales. “Que Luis Arce termine su gestión por las banderas azules como ha entrado por el MAS”, recalcó.

Acto al que no asistieron el presidente Arce ni el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca. “Seguramente han tomado la decisión ellos (de no asistir), hicimos la invitación abierta a las autoridades electas y designadas”, declaró García en una conferencia de prensa en la que acusó a “algunos ministros” de sabotear este evento político.

“Pese al saboteo que nos han hecho algunos ministros, no todos, y algunos dirigentes como los dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia no han asistido y han estado queriendo intervenir para que no vayan las bases, también los interculturales, pero estuvieron presentes los demás”, sostuvo.

El dirigente no precisó qué ministros intentaron boicotear dicho evento, también señaló que existen comentarios que en el Gobierno prohibieron a los funcionarios ir a Sacaba para participar de dicho acto conmemorativo.

Por otra parte, señaló que están a la espera de un informe que entregue el Gobierno en relación a la carta al presidente Arce pidiendo una explicación respecto a los recortes de los aportes del MAS

“Hemos pedido al presidente de por qué nos han recortado los aportes de los diferentes ministerios. Queremos conocer eso. Nos darán la respuesta no sabemos en qué tiempo”, comentó García.

Explicó que los aportes que daban los militantes y los funcionarios se encuentran en una cuenta del Banco Unión. Anunció que esos recursos se manejan con mucha transparencia y que se decidirá con las direcciones del MAS el manejo que se dará.