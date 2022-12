Gobernador Montes llamó «elefante blanco» y «monstruo» a la planta de cítricos

La autoridad fue más allá y manifestó que seguir poniendo recursos en esta industria sería seguir haciendo daño económico al Estado.

El Gobernador Oscar Montes Barzón llamó monstruo y elefante blanco a la planta de cítricos de Bermejo, construida hace siete años, sin perspectiva alguna de que entre en funcionamiento por falta de materia prima.

“Se ha construido un elefante blanco, se ha construido una fábrica demasiado grande para la capacidad productiva de Bermejo, el error no es de esta gobernación ni los campesinos, es del señor Vega (Never) que era subgobernador de Bermejo”, enfatizó.

“Construyó este elefante blanco sin ningún tipo de cálculo, sin consultar a nadie, sin hacer el más mínimo cálculo económico financiero, cuál habrá sido la razón que lo llevó a construir semejante monstruo”, siguió la autoridad.

El Gobernador reconoció que ahora no hay ningún tipo de capacidad para darle de comer “a semejante monstruo”, por tanto, en su criterio eso está condenado a ser un elefante blanco a menos que aparezca algún empresario argentino para usar esa infraestructura.

De esa forma procesar la poca materia prima que se produce en Bermejo, para justificar semejante inversión tal vez tengan que llevar materia prima de otro lugar, hacer una especie de maquila y hacer funcionar ese tremendo monstruo que se ha construido, añadió.

La Ley aprobada en la Asamblea hace poco para esta planta, permite firmar un documento, no resuelve el problema de fondo que es el abastecimiento de materia prima y los recursos de inversión para hacer funcionar la planta, explicó Montes Barzòn.

Consultado si la gobernación no prevé poner en funcionamiento, respondió que no es rol de la gobernación, sino del sector privado, poner en funcionamiento esa planta sería seguir haciendo daño económico al Estado, no hay ninguna posibilidad.

La gobernación además intentó ampliar la frontera agrícola de los cítricos, preparó medio millón de plantines con el Sedag, sin embargo, no hay demanda, por el contrario un dirigente campesino denunció mala calidad de los plantines.

El Senasag en el intento de confirmar esa mala calidad hizo hacer tres estudios, todos ellos con resultado negativo, los plantines estaban sanos, por tanto hubo un afán de perjudicar el trabajo del Sedag y justificar el no funcionamiento de la planta.

Al decir que más allá de eso la gobernación hacer más, reveló que para que la planta de cítricos funcione necesita unas 20 mil hectáreas de cítricos, puede funcionar hasta con 50 mil, pero con 20 mil podría encontrar un punto de equilibrio.

“Cuántas hectáreas (de cítricos) en Bermejo, no llegamos a 1.000, por lo menos con 10 mil se podría llegar a la mitad del punto de equilibrio, pero no, “se ha construido un elefante blanco”, prosiguió la autoridad departamental.