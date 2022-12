Gobierno eleva a 20 los muertos en las protestas de Perú

La situación actual propició las primeras dimisiones en el gabinete de la actual presidenta Dina Boluarte.

La ministra de Educación, Patricia Correa, presentó este viernes su renuncia con el argumento de que la muerte de compatriotas en las protestas sociales «no tiene justificación alguna».

Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Estado en la cartera de educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte. #NoMasMuerte pic.twitter.com/0qoZisc9Yc

— Patricia Correa (@correapatricia) December 16, 2022