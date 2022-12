Golpe a la cadena productiva: importaciones y exportaciones bolivianas se ven afectadas por la crisis de Perú

“Cuando hay un problema de bloqueo, pierde el exportador, el importador, el despachante, el transportista, el comerciante y se rompe la cadena de distribución, hay contratos que no se cumplen en la exportación y significan cargas económicas pesadas y penalidades establecidas en los contratos”, advirtió Rodríguez.

A esto se suman los camiones con carga boliviana que se mueven en territorio peruano, situación por la que Rodríguez manifestó que se genera una pérdida de $us 200 diarios por cada unidad productiva afectada, aspecto que repercute en toda la cadena logística.

La situación se agrava si las mercancías tienen que llegar a alguno de los puertos peruanos, donde los barcos de carga esperan y si la carga no llega a tiempo, se pueden generar penalizaciones que se traducen en cifras económicas que oscilan entre los $us 20.000 y $us 25.000 por día.