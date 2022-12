Hugo Dellien: «Esto no puede pasar nunca en nuestro país (la forma de aprehensión de Luis Fernando Camacho)»

La aprehensión del Gobernador de Santa Cruz revolucionó las redes sociales y desató las posturas de distintos personajes bolivianos. Hugo Dellien no fue ajeno a la crisis y se expresó en sus redes sociales.

Mauricio Panozo

«Más allá de si te guste o no (Camacho), la forma en la que se actuó en la detención es increíble. Esto no puede pasar nunca en nuestro país, no es la forma de hacer las cosas», reflexionó.