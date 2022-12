Los mejores regalos tecnológicos asequibles para empezar el año

Empieza 2023 dentro de poco y es una buena idea hacerlo con el quesito tecnología solucionado.

Con eso en mente, y después de un 2022 intenso en ese sentido, os doy algunas ideas de regalos para que no gastéis mucho obteniendo una gran relación calidad/precio.

En esta lista no hablaré de móviles, ya que es una categoría con cientos de opciones y prefiero enfocarme en regalos que no cuesten más de 100 euros (salvo excepciones).

– Auriculares inalámbricos: Los auriculares inalámbricos son un regalo práctico y popular, y hay muchas opciones asequibles disponibles en el mercado. Algunas de las opciones que más me han gustado han sido los lanzamientos de Creative (como los sensemore) y los Echo Buds (con alexa incluida). Si os gustan los cascos, los Creative Zen Hybrid nos os defraudarán.

– Altavoz portátil: Un altavoz portátil es un regalo útil para aquellos que disfrutan de escuchar música en cualquier lugar. Algunas opciones que hemos probado y que han gustado mucho con los Bang de Tronsmart.

– Smartwatch: Los smartwatches son relojes inteligentes que ofrecen una amplia variedad de funciones, como seguimiento de actividad física, notificaciones y control de la música. Hay algunas opciones realmente asequibles, como los Mibro A1.

– Freidora de aire. Es la adquisición del año para mí. Un antes y un después. Hay freidoras realmente asequibles, y transforman el momento de hacer la comida. Ahorro un tiempo enorme, no se me quema la comida, no salpica aceite, es más sano… en fin, una maravilla. Yo tengo la Proscenic T21.

– Impresora 3d de resina. Si os gusta el mundo del 3D, de la creación, de las miniaturas.. hay impresoras 3D de resina, de la marca Anycubic, que pueden conseguirse por poco más de 200 euros, como la Mono 4K.

– Echo Show. Un Echo Show con pantalla grande es una verdadera maravilla (ha transformado mi salón), pero no hace falta llegar a los 200 euros del Echo Show 15, podéis tener una pantalla menor por poco más de 70 euros.

– Lámpara inteligente: Las lámparas inteligentes, como la Philips Hue, te permiten controlar la iluminación de tu hogar a través de una aplicación móvil o con comandos de voz. Esto puede ser útil para ahorrar energía y crear un ambiente agradable en casa, es un buen regalo.

Espero que os haya ayudado con estas ideas. Si os gusta, seguiré ampliando la lista durante los próximos días.