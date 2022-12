Luto en Pando: denuncian que hace 15 días la Fiscalía y el Gobierno sabían que “personas armadas” avasallaron una barraca, pero no le pusieron freno

El abogado de la propietaria de la barraca San Miguel, donde ayer fue asesinado un zafrero, denuncia que además de la Fiscalía, la Policía, el INRA y la ABT fueron alertados del ingreso ilegal de personas al predio

No obstante, la demanda interpuesta ante las autoridades no progresó, por lo que Eid y Vargas volvieron a insistir en que se investiguen los hechos y se evite la toma violenta del predio. E l 23 de noviembre nuevamente presentaron un memorial entregando documentación con fotografías donde se ve a los avasalladores con armas de fuego.

Denuncian que los avasalladores fueron a buscar a la propietaria de los predios, pero al no encontrarla mataron a uno de los trabajadores zafreros y dejaron varios heridos tras tres horas de enfrentamientos, hecho que llevó incluso, a que Janeth Edi se esconda en el monte.

«Le dijimos a la Fiscalía que el 14 de noviembre ingresaron personas armadas, incluso quiénes eran los cabecillas; el 23 nuevamente presentamos las pruebas para que los aprehendan, pero se tomó como un caso leve, por eso consideramos que la Fiscalía es responsable de lo que sucedió al igual que la Policía de Puerto Rico de El Sena, porque no cooperaron y hoy estamos con un muerto», dijo el abogado.

Aclaró que parte de los predios de los que Janeth es propietaria, un área colindante es tierra fiscal no disponible.

«Nosotros (zafreros de Pando) trabajamos en las tierras fiscales no disponibles y lo único que tenemos es un machete, bota y la bolsa para trabajar, no somos avasalladores y no entramos a predios de los campesinos ni de los indígenas, pero ahora lamentablemente hay grupo de avasalladores, con armas, con machetes y con palos decididos a matar a mis compañeros, a uno de los zafreros lo han matado», expresó Ortiz.