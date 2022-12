Maggy Talavera: “La única fuerza que puede parar una arremetida violenta es la sociedad civil”

En un nuevo episodio del espacio digital “De Frente con Oscar Ortiz”, Maggy Talavera habló sobre el artículo “Desnaturalizar la violencia” y los diferentes conflictos registrados en varias ciudades del país, con una escalada de violencia.

Fuente: Publico.bo

Talavera es directora de Periodismo Sin Photoshop. Es una permanente analista de la realidad cruceña y boliviana, y en días recientes fue galardonada con el Premio Nacional de Periodismo.

“Estoy preocupada desde hace tiempo con el tema de la violencia, lo peor que nos puede pasar es que recurramos a los golpes y ahora a machetes y dinamitazos para resolver conflictos. Se ha vuelto tan común y lo que están sufriendo los trabajadores de la prensa han dejado de ser gajes del oficio, para volverse una violencia cotidiana. Cuando los hechos se van repitiendo tanto es como si nos acostumbráramos, se va naturalizando la violencia. Que no se convierta en algo normal. Hay una escalada de violencia y hemos retrocedido bastante en estos últimos años, si tomamos las cuatro décadas desde la recuperación de la democracia”, señaló.

La periodista opinó que esto “no surge de manera espontánea, mucho de lo que está pasando forma parte de una estrategia que viene de la cúpula que gobierna el país, no se explica de otra manera. Sobre todo estos grupos numerosos, de choque, con los avasallamientos de tierras, tomas de parques y en los centros urbanos. Ocurre también en La Paz, Cochabamba y Potosí, donde las movilizaciones de la sociedad civil son contrarrestadas con estos grupos de choque. Son situaciones muy preocupantes. Hay procesos terribles que han vivido países como México y Colombia, que después son muy difíciles de revertir. Lo que está atrás no es sólo un poder político que quiere quedarse, está el narcotráfico”.

“Esto obedece a una estrategia no sólo local, es una apuesta de un proyecto trasnacional, donde está la inteligencia cubana. Los movimientos de estos grupos obedecen a una táctica militar, como para sentar la mano. Quieren tomar el control territorial de todo el país, la mancha que era El Chapare se ha extendido. En las Lomas de Arena ya hay un Chaparito, con zonas donde no hay presencia del Estado. Incluso los mismos organismos del Estado actúan en contra de la seguridad”, advirtió.

Talavera dijo que “lo más criminal es promover choques entre civiles. El gobierno jugó a eso durante el paro, con la policía como un grupo de choque más. Hay un gobierno autoritario que está jugando a paralizar a la sociedad por la vía del terror. Hay tantas pugnas cotidianas y estos temas de fondo continúan avanzando. En nuestras narices, en Porongo, en La Guardia. También en Potosí, Pando, Beni y Tarija. Pero Santa Cruz es una fuerza política y económica poderosísima, y por eso las consecuencias se multiplican por mil”.

“Cuesta convencer a la gente que no hay que responder a la violencia con violencia, es una escalada que no tiene fin. Sobre todo cuando vemos que no hay quien nos defienda, cuando es la policía la que nos debería proteger. El trabajo más difícil va a ser ese, la solución no viene por ese camino. Los organismos internacionales no nos dan garantía. Va a depender mucho de la claridad que tenga la dirigencia en las organizaciones de la sociedad civil, en los partidos y universidades. Hay una fuerza de la sociedad civil que puede ser más poderosa que cualquiera. La única fuerza que puede parar una arremetida violenta es la sociedad civil, peleando por libertades y evitando la escalada de violencia”, propuso.

Sobre las agresiones a los periodistas, indicó que “forman parte de esa estrategia del poder. Los medios, con todos sus defectos, son un mecanismo de freno de cualquier poder autoritario, esto vale para el poder central y el local. Si se calla la voz de un periodista, un fotógrafo o un caricaturista, es una puerta que se cierra para la sociedad civil. La reflexión que hice en La Paz (en la entrega del Premio Nacional de Periodismo) era que no hay un secreto para recuperar la esencia del periodismo, es sólo volver a los orígenes, el postulado sigue siendo buscar la verdad”.

En el cierre, Oscar Ortiz destacó la necesidad de “actuar con inteligencia, para no responder a la violencia con más violencia y generar esa espiral que algunos están buscando, porque podemos estar afectando el futuro de nuestra sociedad y nuestra nación”.