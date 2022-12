Magisterio no garantiza inicio de clases en 2023 por dudas en la nueva currícula

El magisterio urbano de Bolivia tiene varias observaciones a los cambios en la currícula educativa, por lo que no garantiza el inicio de clases en la gestión 2023, mientras no se resuelvan sus dudas, aseveró el dirigente potosino Eloy Velásquez.

“Las clases para esta gestión 2023 no están garantizadas por el magisterio boliviano, porque la nueva malla curricular solamente habla de sobrecargar al maestro de primaria y secundaria, pero no habla de aumentar horas y quitar hacinamiento en unidades educativas. No habla de que esos textos están adoctrinando”, dijo Velásquez. Señaló que los maestros urbanos del país se reunirán los primeros días de enero para asumir medidas ante estos cambios.

Aseveró que la nueva malla no fue consensuada y que no solo hay críticas por la falta de previsión de recursos e infraestructura, sino que también se observa el contenido que se busca impartir en las aulas.

Ante las críticas, el ministro de Educación, Édgar Pary, afirmó que los cambios en la malla curricular fueron socializados y que esta tarea continuará durante los próximos días. Aseveró que más de 50 mil maestros ya se actualizaron sobre los contenidos de la nueva currícula.

“La socialización abarcará a los 170 mil maestros de toda Bolivia. Desde la próxima semana inicia la socialización”, dijo Pary.

La nueva malla incluye contenidos como la robótica, por lo que los maestros piden mayor capacitación e infraestructura.

Pary aseveró que se tiene previsto realizar una serie de capacitaciones y actualizaciones a los maestros para que cumplan con el nuevo contenido. Dijo que se incluirán las nuevas especialidades en los textos educativos de la próxima gestión.

Sin embargo, el magisterio urbano señaló que la implementación de estos temas es “improvisado” y que causará mayores problemas.

La bancada de la opositora Creemos pidió un informe al ministro Pary para que explique a detalle cuáles son los cambios en la malla y qué contenidos se van a implementar en la próxima gestión, ya que hay denuncias de que la currícula tiene elementos “adoctrinadores”.

“El Ministro de Educación nos debe informar por qué el cambio de la malla curricular dando un adoctrinamiento a niños con un fin político. ¿Dónde está la democracia y la libertad de todos los bolivianos? La educación debería tener otro fin”, dijo.

Las inscripciones empiezan el 16

El ministro de Educación, Edgar Pary, anunció que el calendario escolar de 2023 arranca con la inscripción de estudiantes a partir del 16 de enero y las clases comenzarán el 1 de febrero.