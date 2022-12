Marcelo Gallardo y su pelea con Didier Deschamps: «Es un manipulador»

El francés dirigirá a Francia en la final del Mundial de Qatar 2022 ante la Selección Argentina. En su primera etapa como DT, tuvo un fuerte cruce con el Muñeco.

Este domingo desde las 12.00 en el Estadio Lusail, la Selección Argentina jugará la gran final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia, campeona en Rusia 2018, que buscará el bicampeonato con Didier Deschamps a la cabeza. El director técnico del elenco galo, que buscará igualar la marca de Vittorio Pozzo como el único en ganar dos Copas del Mundo (con Italia en 1934 y 1938), tuvo en sus inicios como entrenador una fuerte pelea con Marcelo Gallardo durante su paso por Mónaco.

Luego de siete años desde su debut en River, el Muñeco dio el salto a Europa y fue transferido a Mónaco en 1999. Durante las primeras dos temporadas consiguió una Ligue 1 y una Supercopa de Francia. Era de los mejores jugaores del equipo y del país, pero para la 2001-02 asumió como entrenador Didier Deschamps, que tenía su primera experiencia al frente de un equipo ya que acababa de retirarse como futbolista profesional, y comenzaron los cruces.

Lo primero que hizo el francés fue desprenderse de dos figuras como Christian Panucci y Marco Simone. Un par de meses más tarde, no fue citado para un partido Marcelo Gallardo. «Cuando les di la alineación a los jugadores, es decir, cuando supo que no sería titular, me dijo que no contara con él», disparó el DT en conferencia de prensa. A partir de ahí fue un punto de quiebre. «Mi decisión ya está tomada. Si Deschamps contunúa como entrenador del Mónaco me iré a otro club. No tengo nada que hablar con éñ. sabrá mucho de fútbol pero en el aspecto humano no es una persona derecha, no es un hombre correcto», sentenció el Muñeco, que rescindió su contrato y regresó a River en 2003.

» Deschamps es un manipulador. En su momento no dije nada, mantuve mi comportamiento profesional, pero ahora que terminó al temporada puedo hacer un balance personal y decir que no fue bueno, ya que fueron pocas veces las que jugué», declaró Marcelo Gallardo sobre Didier Deschamps una vez que terminó su última temporada en Mónaco. «Con el entrenador tuve una discusión muy fuerte en enero pasado porque no me gustó la forma en que se refirió a mí. Si no estaba de acuerdo en que el club me renovara el contrato hubiera hablado con el presidente, pero prefirió criticar a través de la prensa», completó.

En 2014, previo a asumir como director técnico de River, volvió a apuntar contra el francés. «Yo tengo una gran virtud, que para algunos es un defecto: decir las cosas frontalmente. No me como la mentira, y algunos entrenadores me mintieron. Deschamps me mintió, entonces ahora que soy técnico, si yo le miento a un jugador, ¿cómo lo miro después a la cara? Cuando le mentís al jugador, no hay vuelta atrás, por eso aprendí que por más mala que sea la noticia, al jugador dásela siempre», disparó.