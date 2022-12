«Me golpeó contra el piso, intentó asfixiarme y matarme frente a mi niña de 4 años», relata una víctima de intento de feminicidio

La mujer denuncia que las autoridades policiales la han ignorado y teme ser una víctima más de feminicidio.

Lizzett Vargas

Fuente: Red Uno

Una madre de tres hijos, víctima de intento de feminicidio, dio un testimonio desgarrador sobre la violencia que sufrió en manos de su pareja el pasado domingo. Sin embargo, a pesar de que puso la denuncia, Jairo Quiroga Vargas sigue libre y ella teme por su vida.

«Entró a mi cuarto me jaló de los cabellos y me golpeó la cabeza contra el piso, se subió encima y me apretó del cuello, me asfixió», contó la mujer, toda esta agresión sucedió en presencia de su hija de 4 años. «Mi hija lloraba para que me suelte, pero eso no le importó».

La víctima pudo salir con vida en esta ocasión y acudió aún con la ropa ensangrentada a las dependencias policiales, pero hasta el momento no le han hecho seguimiento a su caso, denunció. Señala que no le han entregaron el formulario para el médico forense, le piden abogado y ella en su desesperación decidió hacerlo público.

«No he ido ni a trabajar porque temo que este a la vuelta de la esquina y terminé lo que no pudo hacer ese día», indicó angustiada.