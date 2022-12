Ministro de Gobierno dice que cuando habló de la DEA no le respondió a Evo Morales ni a Carlos Romero

Sin embargo, no menciona la rueda de prensa que el ministro tuvo con varios periodistas al finalizar el acto. Un periodista preguntó al ministro: «Usted ha mencionado que la DEA no está definitivamente en el país como decían algunas aseveraciones incluso del expresidente Evo Morales». Del Castillo respondió: «Mientras nosotros nos encontremos a la cabeza del Ministerio de Gobierno no vamos a tener ningún tipo de relacionamiento con la DEA dentro de territorio nacional, conocemos nuestra historia y sabemos lo que hizo la DEA mientras operaba legalmente dentro del territorio nacional y no queremos volver a vivir los bolivianos y bolivianas lo que hemos vivido en anteriores gestiones».