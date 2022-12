Morales lamenta que baje presupuesto para inversión y dice que eso “ya no es culpa de Áñez”

El exmandatario advirtió que, por ejemplo, dejaron de ejecutarse dobles vías en el Trópico de Cochabamba.

Fuente: Opinión

El jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, afirmó que el presupuesto para inversión, que es parte del Presupuesto General del Estado que se analiza para la próxima gestión, es menor al que se aprobó el año pasado y, complementó, que eso ya no es culpa de la expresidenta Jeanine Áñez, toda vez que su partido se encuentra en el Gobierno desde hace dos años.

Un menor presupuesto para la inversión pública implica, a decir de Morales, que no se realizarán obras como en gestiones pasadas, un ejemplo de ello son los proyectos carreteros, las dobles vías.

Añadió que se dejó de ejecutar las dobles vías Ivirgarzama-Chimoré-Shinahota-Villa Tunari que ya tenían presupuesto y proyecto a diseño final.

“De manera muy sincera, los compañeros dicen que hasta (Jeanine) Áñez estaba continuando con la ejecución de las dobles vías, en 2019. El año pasado aún se ejecutaba, pero ahora todo está paralizado. Cómo es posible que el hermano Lucho paralice estos trabajos”, cuestionó Morales, entrevistado en el programa “Evo es pueblo, líder de los humildes”, que se transmite todos los domingos en radio Kawsachun Coca.

Recordó que, ante la suspensión de los trabajos en esta doble vía, pobladores de Chimoré bloquearon la carretera, lo que dio lugar al compromiso de un ministro para continuar con la obra, pero que no se cumple hasta la fecha, porque no hay presupuesto.

Morales recordó que, antes de asumir la Presidencia en 2006, el presupuesto para inversión pública en 2005 era de apenas 600 millones de dólares, cifra que subió hasta 8.000 millones en 2019, y el presupuesto que se analiza para 2023 tiene un monto de 4.000 millones.

“En 2021, se presupuestó 4.000 millones, pero eso no es culpa de Lucho. El año pasado fueron 5.600 millones y ahora debaten 4.000 millones, menos que el año pasado, qué está pasando, no se maneja bien la economía, eso no se puede decir que sea culpa de Añez, porque ya estamos más de dos años en el Gobierno”, reiteró.

Fuente: Opinión