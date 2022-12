Mujer denuncia violación y un policía también la abusa

En Cochabamba, una joven denunció ser víctima de violación por parte de su vecino, luego un sargento también la agredió sexualmente.

Por : Jorge Quispe

Fuente: paginasiete.bo

Un juez en Cochabamba decidió ayer dar detención domiciliaria sin custodio a un sargento de Policía que violó a una mujer de 39 años. La víctima acudió al uniformado para denunciar una primera violación que sufrió en agosto por parte de un vecino.

El SLIM apelará la decisión del juez porque la víctima sufre amenazas por parte de los dos agresores.

“Me siento mal, me siento impotente, ya no sé dónde ir, qué voy a hacer”, contó entre lágrimas la mujer que intentó suicidarse en la laguna Alalay ante la decisión que tomó el juez ayer al mediodía. Pese a las pruebas, la autoridad judicial dispuso detención domiciliaria, presentarse cada siete días ante la Fiscalía, fianza personal, dos garantes y arraigo nacional, para el uniformado que la violó al buscar ayuda.

“Las medidas judiciales son casi las mismas que le dieron al primer violador (vecino); por eso nosotros apelaremos la decisión, porque estamos ante una víctima que sufrió una primera agresión y luego es también víctima de una segunda violación”, dijo Tatiana Herrera, jefa de Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) de Cochabamba.

En agosto, la mujer de 39 años fue violada por su vecino, John Darwin G. E., de 29 años de edad, cerca del Mercado Campesino. El hombre recibió hace semanas también detención domiciliaria y de acuerdo con la víctima, todavía la amenaza. La segunda violación, según la denuncia, se cometió el 17 de noviembre en un motel a donde fue llevada por el sargento con engaños. La víctima reveló que fue amenazada por el policía.

“Yo estaba llorando de miedo porque ya viví eso. Echó llave la puerta (en un motel) y no sabía qué hacer”, señaló la víctima anoche a Red Uno.

“Confié 100% en el policía, pero no para que me haga ese daño. El requerimiento (judicial de su primera denuncia) no decía mi nombre, no debería llamarme, tenía intenciones de aprovecharse de mí”, denunció.

El sargento la llevó supuestamente para revisar los mensajes que el primer violador enviaba a la mujer; sin embargo, aprovechó ello para abusarla.

La jefa del SLIM, Herrera, lamentó ayer la decisión del juez. “Estamos sumamente preocupados porque a pesar de que se presentaron los elementos ante el juez, pareciera que es una determinación muy a priori, casi personal”, indicó.

La víctima reveló que al igual que el vecino violador, también fue amenazada por el policía.

Policía será procesado

Unas horas antes de que el juez dispusiera la detención domiciliaria para el sargento, el comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Erick Holguín, aseguró que el uniformado agresor será procesado como cualquier otro ciudadano y que se evalúa su baja de la institución.

“Si tiene que ser puesto a disposición del juez, así será. Si debe ir a la cárcel, será enviado a la cárcel, obviamente esperando la resolución de la autoridad competente. Realizaremos un proceso interno y, de comprobarse la denuncia, será procesado”, aseveró Holguín.

El 6 de noviembre, otro sargento de Policía violó a una mujer detenida al interior del Comando Policial de Rurrenabaque, en Beni. El hecho fue descubierto por uno de sus colegas, que lo arrestó y lo puso ante las autoridades judiciales, pero al final fue beneficiado con detención domiciliaria y con derecho al trabajo.

Hasta septiembre, unos 300 funcionarios policiales fueron denunciados por violencia en toda Bolivia, informó el director nacional de la fuerza antiviolencia, Rubén Lobatón.