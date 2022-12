Muñoz: En 2009 Chile se presentó a negociar el pago con evidencia que el Silala era río y Bolivia rechazó la oferta

Choquehuanca socializó este documento con el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y autoridades de la población del Quetena, quienes pidieron modificar la redacción, para incluir que las aguas eran “cien por ciento nacionales” y que Bolivia no renunciaba a la deuda histórica. Sin embargo, esta pretensión no fue aceptada y el preacuerdo no se llegó a concretar.

En marzo de 2016, Evo Morales, en su calidad de presidente, amenazó a Chile con una demanda por las aguas del Silala. Meses más tarde, en junio, la administración chilena se adelantó y presentó la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Muñoz dijo que antes de interponer la demanda, a causa de las amenazas de Morales, consultaron a varios expertos, quienes les manifestaron que el caso era sólido, por lo que la decisión de denunciar el caso a la Corte ya estaba tomada.

“Mi decisión estaba tomada de demandar y la presidenta (Michelle) Bachelet respaldó la propuesta. De ahí en adelante realizamos muchos más estudios técnicos que demostraron, sin lugar a duda, que el Silala es un curso de agua internacional, y lo ha sido durante miles de años”, precisó.

El 1 de diciembre de esta gestión, la CIJ dio lectura al fallo del caso Silala y no se pronunció sobre el principal pedido de Chile que era que declare el recurso hídrico como curso de agua internacional, ya que Bolivia se allanó a la tesis chilena.

Al respecto, el canciller chileno aseveró: “En el caso del Silala lo que Chile le pidió a la Corte fue otorgado, gracias a que Bolivia se allanó a las peticiones chilenas”.

Heraldo Muñoz junto a otros funcionarios chilenos.