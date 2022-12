“No voy a contribuir a este show político”, dijo Forfori, al negarse a hablar sobre la denuncia de corrupción

Fuente: Unitel

Forfori, exdirectora del Jardín Botánico, fue denunciada el pasado lunes por concejales de Comunidad Autonómica (CA) de autorizar el pago de sueldos por días no trabajados a un grupo de funcionarios públicos, para luego pedirles transferir ese dinero a una cuenta particular, para lo cual les envío un QR.

La mujer, que es investigada por concusión, se presentó voluntariamente a declarar cerca de las 10:00; sin embargo, no pudo hablar con las autoridades judiciales, debido a que la fiscal del caso estaba en otra audiencia. Fue citada para horas de la tarde.

“ No quiero ser parte de este show político” , dijo Forfori al negarse a hablar públicamente sobre la denuncia que hay en su contra.

Al ingresar a la Fiscalía, la mujer también habló muy brevemente con los medios. Dijo: “Les pido a las personas que me respeten, porque no saben realmente la verdad, no voy a declarar nada, porque lastimosamente todo es tergiversado”.

Por su parte, el concejal de CA, Juan Carlos Medrano, quien realizó la denuncia en este caso, consideró que Forfori debe ser aprehendida después de que se formalice su declaración.

Mientras esta denuncia se ventila en la justicia, aún el alcalde Jhonny Fernández no se refirió públicamente a este caso.

En este caso, además de Forfori, está denunciado en exdirector de Recursos Humanos del Jardín Botánico, Enrique Mariaca. Ambos acusados fueron retirados de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.