Perú: Boluarte descarta renunciar y cuestiona al Congreso

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, descartó el sábado que vaya a presentar su renuncia, como lo han pedido varias protestas y algunos legisladores en el Congreso, y exhortó al Parlamento a aprobar el adelanto de elecciones generales como medida para calmar las violentas manifestaciones que han dejado 20 muertos, según el gobierno.

“Hay un grupo que dice que ‘Dina, renuncie’, pero ¿qué se resuelve? No se resuelve el problema. Acá vamos a estar firmes hasta que el Congreso apruebe el adelanto de elecciones. Hay que pararnos firmes para decir no a la violencia… Otros en sus venganzas políticas están diciendo que Dina renuncie. ¿Y cuál es la alternativa de solución? El Perú no está para venganzas políticas”, declaró Boluarte en conferencia de prensa, acompañada de sus ministros y mandos militares y de la policía.

Boluarte cuestionó al Congreso por no haber aprobado el adelanto de elecciones, una de las demandas de la población, y exigió a los parlamentarios a “actuar de cara al país”, sin “pretextos” ni escudarse detrás de una abstención para no aprobar el recorte del mandato.

“A medias tintas no se resuelven los problemas, está en vuestras manos, señores congresistas. No sean ciegos, miren a la población y actúen. (…) Sean sinceros con el pueblo, que ellos sepan quienes se quieres quedar”, exigió la gobernante al Parlamento.

“La pelota del adelanto de elecciones está en la cancha del Congreso”, reiteró.

Boluarte también anunció que recompondrá el gabinete, que ya ha tenido dos bajas por las protestas letales: los ministros de Educación y Culturas.