Perú: Ministra de Educación, renuncia a su cargo: «La muerte de connacionales no tiene justificación alguna»

La titular de educación dio un paso al costado a una semana de haber jurado en el cargo como parte del gobierno de Dina Boluarte. “La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte”, dijo.

Patricia Correa renunció a su cargo de ministra de Educación por las muertes en Ayacucho por enfrentamientos de pobladores y las Fuerzas Armadas.





Fuente: infobae.com

Patricia Correa renunció esta mañana a su cargo de ministra de Educación, convirtiéndose en la primera baja dentro del gabinete que juró hace una semana ante Dina Boluarte. “Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Estado en la cartera de educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte”.

La carta de renuncia indica que “las circunstancias que me llevaron a aceptar esta alta responsabilidad ha sido la de garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes peruanos, lo que compromenten el futuro de la República, dentro de los marcos democrátricos e institucionales”, dice la carta de Ciorrea enviada a Dina Boluarte.

Indica además que “nuestro país enfrenta una crisis política de grandes dimensiones que demandan convicciones democráticas, respeto al orden y a la vez a la integridad física y la vida de cada ciudadano peruano, que lamentablemente se han visto vulneradas en las últimas horas”.

Patricia Correa sostiene, por último, que “como país debemos y tenemos la responsabilidad de encontrar el rumbo que nos conduzca a dar un futuro viable a todos los peruanos y peruanas”.

Carta de renuncia de la ministra de Educación, Patricia Correa

Correa juró como ministra de Estado el sábado 10 de diciembre como parte del nuevo Gabinete del gobierno de Dina Boluarte, quien asumió el poder luego que Pedro Castillo fuera destituido por intentar dar un autogolpe y cerrar el Congreso de la República.

Las críticas al gobierno de Boluarte no han cesado tras dar el control del órden público a las Fuerzas Armadas del país, lo que ocasionó ocho muertos y más de 50 heridos en el primer día de la declaratoria de Estado de Emergencia en todo el Perú.

Las protestas en Ayacucho provocaron un enfrentamiento entre pobladores y soldados del Ejército peruano en el aeropuerto y diferentes calles de la capital ayacuchana.

“Lloramos el llanto de las madres en Ayacucho y sufrimos el dolor de las familias en todo el país. Hoy, en una triste jornada de violencia, nuevamente lamentamos la muerte de peruanos. Mis profundas condolencias a los deudos. Reitero mi invocación a la paz”, escribió hoy Dina Boluarte en Twitter.

Sin embargo, horas más tarde declaró que “lamento los trágicos acontecimientos que han cegado la vida de varios compatriotas en varias regiones del país. Esto tiene que parar”

“Este Gobierno de transición que presido entiende y sigue recogiendo las demandas de millones de peruanas y peruanos que han salido legítimamente a levantar su voz, la misma que seguimos. Sin embargo, condeno enérgicamente los actos vandálicos que agunos radicales, usando la buena voluntad del pueblo en su derecho de movilizarse ,utilizaron para atentar contra policías y militares”, indicó la jefa de Estado.

También renuncia ministro de Cultura

El ministro de Cultura, Jaír Pérez Bráñez presentó su carta de renuncia indicando que “los lamentables sucesos acontecidos en el país que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas, hacen insostenible mi permanencia en su gobierno”.