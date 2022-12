Presidente de la ABC rechaza acusaciones de Arce y dice que ya no confía en Morales

Fuente: lostiempos.com

«Señor Héctor Arce, quiero decirle con firmeza y sinceridad, usted que ha ido amenazando a ministros, viceministros y hoy en día a un director, no se va a hacer la burla de Henry Nina. Usted tiene que probar sus acusaciones contra mi persona, y si no es así, tomaré yo mis acciones, porque no puede mellar mi dignidad», advirtió Nina.

El 26 de agosto, el legislador del Movimiento Al Socialismo Héctor Arce presentó en la Fiscalía de Sucre una denuncia contra el presidente de la ABC, Henry Nina, y otros funcionarios por recibir una presunta coima de Bs 18,6 millones (que representa el 4%), del monto total de la obra para la adjudicación de la carretera Sucre-Yamparáez.

La autoridad ofreció una conferencia de prensa esta mañana donde comenzó por desmentir de manera enfática las denuncias que en los últimos días recayeron en su contra; la primera acusación que desmintió fue que hubiera mandado a una tercera persona para gestionar una reunión privada con el expresidente Evo Morales.

«Es mentira. En ningún momento he mandado a terceras ni segundas personas una reunión privada, para qué (podrá haber mandado). Quiero aclarar esa situación y me he decepcionado (de Evo Morales). Yo siempre he confiado en sus palabras, en sus mensajes que daba, y desde hoy para adelante voy a desconfiar. Y quiero que diga el compañero Evo qué persona es a la que he mandado, tiene que decirlo. No puede ser que esté dando falsas versiones contra mí. Quiero aclarar y repito, no he mandado a ninguna persona para pedirle una reunión», resaltó Nina en referencia a la declaración que el exmandatario aseguró ayer en su programa dominical.

También aprovechó para desvirtuar una publicación de un medio de comunicación que se apoya en revelaciones de un testigo protegido donde detalla con día y hora la entrega del dinero de la coima por parte de la empresa china. Sin embargo, el presidente de la ABC demostró con boletos de avión y fotografías que, en las fechas que señala la nota, él estaba en Cobija realizando tareas de gestión.

Para fortalecer sus descargos, Nina mostró un video del 13 de abril donde se reunió con las distintas empresas adjudicatarias para preguntar si alguien les realizó cobros indebidos. En la grabación se ve al representante legal de la empresa china Harbour Engineering Company (Chec) frente al micrófono negando que alguien le habría pedido dineros a nombre del presidente de la ABC.

La autoridad carretera aseguró que está dispuesto a colaborar con las investigaciones contra todos los funcionarios involucrados en estos presuntos hechos de corrupción, además de sumarse como parte querellante en caso de ser necesario.

«Como dijo el diputado: ‘la ABC está podrida’, por eso, estoy instruyendo que no solamente se haga auditoria en este proyecto, estoy instruyendo que se haga la auditoría todos los proyectos de las anteriores gestiones», enfatizó.

Nina aclaró que las investigaciones no pueden perjudicar el desarrollo de la construcción de la carretera Sucre-Yamparáez porque es prioridad nacional por tratarse de una obra destinada a celebrar el bicentenario de Bolivia.