$!Pumari a un año de su encierro: Jueces y fiscales solo cuidan intereses del MAS, “si no ponemos un freno mañana será tarde”

En el encabezado de la publicación detalló: “Si vencemos a la justicia corrupta, ningún gobierno podrá usarla. La lucha en las calles debe ser nacional, no regional”.

“Durante este tiempo he vivido en carne propia la injusticia que vive nuestra Bolivia, donde jueces y fiscales utilizan su poder para ir contra su pueblo, para ellos primero está el masismo para cuidar sus intereses, por eso hoy veo con claridad que si los bolivianos no ponemos un freno a todo este abuso mañana será tarde”, señaló Pumari a través de una carta que fue publicada en sus redes sociales.

A un año de su encarcelamiento, el expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Pumari, mediante una carta, denunció que tanto jueces y fiscales solo velan para cuidar los intereses del Movimiento Al Socialismo (MAS) y arremeten contra el pueblo, por eso, advirtió que, si no se pone freno a esas injusticias y abusos, mañana será tarde.

El líder cívico mencionó que un día como hoy, pero en 2021, fue detenido y encarcelado por el caso de la quema del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, durante la crisis social en noviembre de 2019.

“Hoy 9 de diciembre se cumple un año de mi secuestro, un año lejos de mis seres queridos y de mi hogar”, escribió.

También recordó que la justicia movilizó a varios policías para aprehenderlo, a lo que él calificó como secuestro. Agregó que eso se debe a que el gobierno nacional teme a Potosí y al “verdadero opositor”.

Exhortó a poner un freno a todo ese “abuso”. Además, ratificó que él no se escapa ni se esconde, ni pacta ni negocia su libertad.

“Yo seguiré de pie y no agacharé la cabeza ante aquellos que me quieren ver derrotado. Mi compromiso con mi tierra y mi país de la mano de Dios, seguiré firme en nuestra lucha. El poder no es eterno”, finalizó.