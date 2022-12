Reapareció Wout Weghorst tras su pelea con Lionel Messi y el “andá pa’ allá, bobo”: qué dijo de la consagración de Argentina en el Mundial

El delantero del Besiktas sumó minutos en la victoria de su equipo por 4-2 y se refirió al conflicto que marcó el encuentro por los cuartos de final entre Argentina y Países Bajos: “Al menos ahora se ha aprendido mi nombre”.

Fuente: Infobae

El Mundial Qatar 2022 ya es parte del pasado y varios recuerdos quedarán para siempre en la mente de los fanáticos argentinos. Dentro de las épicas escenas que dejó la consagración de la Albiceleste hubo un momento en particular que dejó una frase que ya se convirtió en remeras: “¿Qué mirás, bobo? Andá para allá, bobo”. Lionel Messi le lanzó las palabras a Wout Weghorst en la zona mixta luego de eliminar a Países Bajos a través de la definición por penales en los cuartos de final.

El delantero neerlandés, que anotó un agónico doblete para forzar el tiempo extra contra Argentina, ya está de regreso en el Besiktas y este miércoles sumó sus primeros minutos oficiales luego de la Copa del Mundo. En un partido correspondiente a la Copa de Turquía frente al Sanliurfaspor, el goleador ingresó en el inicio de la segunda parte, ayudó a remontar un complicado duelo y se despachó con un tanto a los 85′: su equipo ganó 4-2 y habló sobre su episodio con la Pulga luego del encuentro.

Lo primero que intentó aclarar es la actitud con la que ingresa a la cancha cada vez que le toca jugar. “Para mí, todos son iguales en un partido. Lucho. Lo hice en ese partido también. Tuvimos algunos momentos con Messi durante el partido, tal vez se sorprendió por eso. Lo respeto mucho”, explicó Weghorst en charla con la televisión turca. Y agregó al respecto, incluyendo una broma: “Uno de los mejores de la historia. Después del partido quise mostrarle a Messi mi respeto por él pero no fue muy claro. Al menos ahora se ha aprendido mi nombre”.

Vale recordar que durante el partido en Lusail Iconic Stadium hubo cruces verbales y físicos dentro del campo de juego. Virgil Van Dijk empujó a Leandro Paredes en un tumulto que se originó luego que el mediocampista de Juventus pateara el balón con fuerzas hacia el banco de suplentes rival. Luego, Nicolás Otamendi contó que en la tanda de penales varios jugadores neerlandeses les hablaban a los argentinos para desconcentrarlos. Uno de los apuntados fue Denzel Dumfries, quien habría apelado a juegos psicológicos con Enzo Fernández antes de la ejecución del hombre del Benfica.

Al final del encuentro, fue el turno del show de Wout con Lionel. “Yo solo quería darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol. Pero me tiró la mano hacia el costado (rechazando el saludo) y no quiso hablar conmigo”, expresó el neerlandés ante los micrófonos al quedar eliminado del Mundial. “Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso fue realmente decepcionante”, finalizó. Sin embargo, con sus nuevas declaraciones subrayó que todos los problemas simplemente quedaron en el campo de juego.