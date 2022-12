Reportan 57 casos en que defensores de derechos humanos en Bolivia sufrieron ataques

Ivan Alejandro Paredes

Fuente: El Deber

“Ella (Vargas) fue detenida sin que se respeten sus derechos. El hecho de que una persona esté sometida a un proceso no quiere decir que sus derechos sean conculcados, más al contrario, tienen que garantizarse”, detalló Cossío.

La activista Amparo Carvajal, presidenta de la Apdhb sufrió vulneraciones como las agresiones y la desprotección en situaciones de riesgo. “La asamblea (de Derechos Humanos) fue tomada, ha ingresado la (organización) paralela ahí, y me dicen que soy una ladrona, me han insultado, me dijeron de todo. Me gritaron, me lastimaron y la justicia no hizo nada hasta ahora. Nos quitaron la representación legal de la asamblea y tampoco dijeron nada” lamentó Carvajal en comunicación con este medio.