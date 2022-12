Si quieres recuperar un mensaje borrado en WhatsApp tienes que ser rápido: así funciona la opción de ‘deshacer’

Desde hace un tiempo, WhatsApp ofrece a sus usuarios la posibilidad de eliminar los mensajes escritos en un chat. No solo eso, sino que también podemos eliminar para todo el mundo lo que hemos escrito, quedando únicamente el rastro de que el mensaje se eliminó. Sin embargo, hay ocasiones en las que queremos eliminar un mensaje para todo el mundo, y por error acabamos pulsando la opción de eliminar únicamente para nosotros, siendo imposible volver a recuperar el mensaje.

Para esas situaciones, WhatsApp ha lanzado una actualización en la que nos permiten recuperar el mensaje eliminado y así poder eliminarlo para todo el mundo. Eso sí, existen ciertas reglas a tener en cuenta si esto te acaba ocurriendo.

Ahora podremos ‘deshacer’ la acción y así tener otra oportunidad

Si en WhatsApp pulsas sobre la opción de ‘Eliminar para mí’ en un chat, quedará borrado completamente de él, aunque el destinatario podrá seguir viendo el mensaje. Sin embargo, si escoges la opción de ‘Eliminar para todos’, solamente quedará un rastro en la conversación de que se ha eliminado un mensaje, pero nadie podrá ver qué has escrito tras su eliminación.

En caso de equivocación y presionar sobre el botón de ‘Eliminar para mí’ en vez de para todos, antes no podías recuperar el mensaje, por lo que tú no podías verlo, pero los demás sí. No obstante, ahora WhatsApp te da un margen de tiempo para que puedas restaurar el mensaje y eliminarlo para todo el mundo si quieres.

Ahora, los usuarios podrán deshacer la acción tras presionar sobre ‘Eliminar para mí’, pudiendo restaurar el mensaje. Sin embargo, solamente tendremos 5 segundos para ello. Una vez pasado ese tiempo, la opción de ‘deshacer’ se desvanecerá de la interfaz, y no habrá forma de volverla a recuperar.

La función está llegando a todos los usuarios de Android y iOS, por lo que todo el mundo debería de tenerla en cuestión de semanas. Queda únicamente por saber cuándo llegará a la versión de escritorio.