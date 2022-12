Tarija: De los 15 atajados construidos con Bs 45 millones, solo uno sirve

Fernando Barral Zegarra/Bolinfo/Tarija//

Fuente: El Periódico

De un total de 15 atajados para acumular agua, construidos por la subgobernacion de la provincia O’Connor en la anterior gestión con 45 millones de bolivianos, solamente uno sirve, las otras no tienen utilidad.

“Han asignado dos proyectos que cuestan 45 millones, vale informar que el 50% de los proyectos ya están pagados y no hay atajados, reservorios de agua”, confirmó el actual subgobernador, Grover Torrejón al indicar que solo uno sirve.

“Hay un solo atajado que tiene agua, el resto es cualquier cosa, se han invertido el 50% de los 45 millones, nosotros quisiéramos tener un millón y lo podemos solucionar el problema del agua”, remarcó la autoridad.

Desgraciadamente no se puede hace nada con estos proyectos actualmente por encontrarse en procesos legales al haber sido denunciados, tenemos que estar con las ganas de trabajar, pero sin poder hacerlo porque no podemos involucrarnos en un problema ajeno, siguió.

Actualmente hay procesos legales en curso por estas obras, el subgobernador sostuvo que las empresas constructoras lo están atacando y la subgobernación está defendiéndose, se trata de unos 15 procesos legales del anterior subgobernador, Walter Ferrufino.

Se debe harta plata, lo cierto es que la subgobernación cuando nosotros asumimos la gestión, entre deuda y recursos comprometidos sumaban 310 millones de bolivianos, precisó.

El costo del estadium de fútbol se pagó al cien por ciento, declaró sin precisar el costo, la construcción de la casa de la mujer, en estos días se pagó al ciento por ciento, se debe 140 mil bolivianos, pero se debía 5 millones del uno y casi 10 millones del otro, declaró.

El camino de Saladito-Filadelfia se debía casi 15 millones, ya hemos pagado casi 12 millones, debemos casi 3 millones, pero ya hemos pagado casi el 100%, eso es gracias a la gestión del actual gobernador, el licenciado Oscar Montes, afirmó.

No podemos no pagar las deudas, no debe la persona que salió de subgobernador, debe la institución y creo que de manera responsable hemos asumido y lo estamos haciendo, estamos pagando las deudas, reconoció la autoridad.

LOS DATOS

Consultado cuántos proyectos ejecutados en la anterior gestión y que están siendo cubiertos por los matorrales al estar abandonados, respondió que le gustaría llevar a los medios de comunicación para mostrar lo que está pasando.

En la zona de Chimeo está uno de los reservorios, no tiene una gota de agua, con el costo mencionado de 45 millones, no tienen agua, “es una pena, cuando me toca referirme a estos proyectos me dan ganas de llorar, porque se gastó esa plata, pero hay una deuda”.