Tras operativo de desalojo de avasalladores, solo 10 policías se quedaron en resguardo, el dueño fue atacado a balazos cuando iba por el refrigerio

El propietario de las tierras se trasladaba a buscar merienda para los uniformados, pero en su trayecto un grupo de más de 10 avasalladores armados intentaron requisarlo, éste hizo un amague de estacionarse y huyó. Los tomadores de tierra le dispararon e hirieron en la oreja

Jessica Vega Muñoz

Fuente: El Deber

«La Policía se retiró y me dejaron solo 10 custodios, pero por las condiciones del lugar salimos a una propiedad del vecino, yo me dirijo a mi casa a preparar los refrigerios y en la entrada de Santa María me encuentro con 12 tipos armados que estaban como patrullando la carretera, ellos venían de perseguir al vehículo de policías y dos Noas me hacen parar», relató Herland Vadillo, propietario de La Toja, en Guarayos, a Unitel.

El propietario sufrió una herida y el vehículo quedó con las evidencias de los disparos.

El hombre al ver que le apuntan con las armas de fuego, hace creer que iba a estacionarse, pero aguardó que bajen los avasalladores de los Noas y aprovecha ese momento para escapar, es ahí en su fuga que los tomadores de tierras abren fuego a quema ropa, llegando a impactar varios disparos en el vehículo, uno de ellos rosó su oreja causándole una herida.