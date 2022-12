Trasladan a la Felcc al cívico de Puerto Quijarro que estaba hospitalizado

Fuente: Unitel

Jaime Algarañaz Dorado, el cívico de Puerto Quijarro que fue aprehendido el pasado 23 de octubre tras ser acusado del supuesto homicidio de Julio Pablo Taborga, durante los enfrentamientos en el primer día de paro por el Censo, fue trasladado este jueves a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en la capital cruceña.

El cívico se encontraba internado en el Hospital San Juan de Dios y no fue cautelado debido a su delicado estado de salud, situación que le impidió declarar hasta en dos oportunidades, ya que sufrió un paro cardiorrespiratorio que obligó a que sea ingresado en dicho nosocomio.

Quien funge como defensa, el abogado Martín Camacho, confirmó a UNITEL esta situación y sostuvo que se tenía conocimiento de que Algarañaz iba a recibir el alta médica, por lo que el Ministerio Público ordenó que nuevamente sea llevado a la Felcc.

Desde octubre, el cívico está en calidad de aprehendido y en el mismo hospital se le tomó la declaración, tras la imputación del fiscal Oswaldo Tejerina.

“Fue una aprehensión bastante irregular y por cuestiones de salud no fue llevado a la Felcc, ni se llevó adelante la audiencia cautelar porque no estaba en condiciones”, reseñó Camacho, a tiempo de exponer que la imputación fue presentada en el juzgado de Puerto Suárez y se solicitó que se señale la fecha de audiencia que resuelva su situación jurídica.

Camacho no descartó que la audiencia se instale en las próximas horas o este viernes, pero se espera que en los próximos minutos se tenga certezas al respecto, ya que todavía el abogado no tuvo contacto con su defendido, quien ya superó su problema de cardiopatía, pero debe seguir con un tratamiento que no está disponible en el San Juan de Dios, según el reporte médico.

Algarañaz es investigado junto a Rubén Mario Flores Guevara y Samuel Rojas Medina, a estos últimos se les dictó detención preventiva en la cárcel de Palmasola por un lapso de 180 días, pero la audiencia de apelación será el día martes, según confirmó el abogado Jorge Valda.

Actualmente, Rubén Mario Flores también se encuentra hospitalizado y recibiendo asistencia médica debido a problemas de salud.

Los tres ciudadanos fueron acusados por la muerte de Julio Pablo Taborga durante los enfrentamientos registrados el 22 de octubre en el puente internacional que une la frontera de Brasil con Bolivia, durante las primeras horas del paro de 36 días.