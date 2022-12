Un nuevo año, cultura, progre y el nuevo orden mundial

Nos recuerda y advierte Pukymon, que si realmente queremos sobrevivir en este nuevo milenio:

“Debemos recuperar y seguir la actitud de esa generación, que sin estudios educó a sus hijos. La que a pesar de la carencia de todo, nunca permitió que faltara lo indispensable en casa. La que enseñó valores; empezando por Amor y Respeto.

Se está muriendo la gente que enseñaba a los hombres el valor de una mujer y a las mujeres, el respeto por los hombres.

Se están muriendo los que podían vivir con pocos lujos, sin sentirse frustrados por ello.

Los que trabajaron desde temprana edad y enseñaron el valor de las cosas, no el precio.

Mueren los que pasaron por mil dificultades y sin rendirse nos enseñaron cómo vivir con dignidad.

Los que después de una vida de sacrificio y penurias, se van con las manos arrugadas y la frente en alto.

Se está muriendo la generación que nos enseñó a vivir sin miedo.

¡Se está muriendo! La generación que nos dio la vida”.

Se avecinan tiempos duros para la civilización y la cultura democrática, y lamentablemente cada vez estamos más lejos de consolidarla y asumirla. En la última centuria, la civilización occidental ha venido perdiendo su espíritu valeroso, su fortaleza y voluntad de resistencia y de conquista. Se han venido debilitado sus principios y valores, tanto como su capacidad de decisión y convicciones para defenderlos. Por tanto, es susceptible a ser avasallada por civilizaciones que mantienen una fuerte voluntad de dominio como son las del Bloque chino y euroasiático.

A la par de lo económico y político, para debilitar a las sociedades occidentales, los populismos han venido utilizando el marxismo cultural y posmoderno, con el que se busca agudizar el enfrentamiento en la sociedad. Se trata del tradicional divide y vencerás y para ello difunden un discurso que promueve e intensifica los conflictos sexistas y racistas, entre mujeres y hombres, entre heterosexuales y homosexuales, entre negros y blancos, entre indígenas y blancos, entre eco-animalistas y familias naturales, y entre religiosidades varias.

No se quiere reconocer que la diversidad es una realidad biológica y una riqueza cultural y menos se asume que: “En una sociedad no todos somos iguales ni todos expresamos los mismos intereses. Diferimos en cuestiones políticas, religiosas y en muchos otros temas pues la diversidad es constitutiva de la sociedad humana, mientras que el respeto al otro y a la diversidad es la regla que en democracia se impone”.

Como parte de su estrategia de dominación y siguiendo esta estrategia de debilitamiento a la sociedad, la generación progre utilizando el marxismo cultural se posiciona en el mundo y copa los medios de comunicación, difundiendo su cultura de género trans, alfeñique y blandengue, la que se multiplica mucho más que los panes y menos que los penes, como dice Maduro que leyó mal el Evangelio.

Siguiendo la tendencia progre, en nuestro Estado plurinacional cunde el típico Ch´enko populista que recitan cotidianamente los políticos masistas. Se trata de atiborrarnos con predicas discursivas con las que buscan destruir nuestros valores, nuestra historia, nuestros símbolos patrios, y como es más facial hablar que hacer, como responsables del Gobierno, no se les ocurre afrontar los problemas reales de las personas, pero ellos ya los solucionan para sí mismos y para eso tienen las ubres del Estado y su mama coca.

Esta cultura progre es incapaz de asumir los valores humanos tradicionales de responsabilidad, valor y respeto por el prójimo, el ecosistema, e incapaz de enfrentar en la arena, en la cancha al macho Putinesco, que ha decidido destruir Ucrania y a sus habitantes, para castigarlos y demostrar al mundo su valentía, su poderio y llenarse de gloria.

En este ambiente de choque político y cultural, se profundiza la bipolaridad entre Occidente y el Bloque chino y euroasiático y se establece un nuevo e inestable orden mundial.

Putin hace una declaración falaz y dice lo que no cree ni practica: “El obsoleto modelo unipolar está siendo reemplazado por un nuevo orden mundial, basado en los principios fundamentales de justicia e igualdad, en el reconocimiento del derecho de cada Estado y nación a seguir su propio camino soberano de desarrollo”. Pero si no me hacen caso, ¡les meto unas cuantas bombas!.

Ocurre que mientras los occidentales, los americanos y europeos, influidos por la progresía, lanzan discursos políticamente correctos, los chinos, rusos y norcoreanos lanzan misiles balísticos. Mientras los líderes Occidentales se esconden en sus discursos políticamente correctos, los orientales y euroasiáticos se arman, avanzan y pronto nos caerán con sus bombas nucleares. Prefieren, los hechos y no palabras.

En este ambiente de temores, anarquía y violencia surge un icono, Volodimir Zelensky y nos infunde esperanzas, un héroe que no pretende ser un mártir, no es un aventurero, sino un valiente que asume su responsabilidad en defender su pueblo y su país.

Fuente: ovidioroca.wordpress.com