Ven «complicidad extraña» en el silencio sobre acusación de «narco» a Del Castillo

El exministro de Gobierno de Evo Morales acusó a Del Castillo de tener vínculos con el narcotráfico y que de eso estaban enterados altas autoridades del Órgano Ejecutivo.

Carlos Romero; Eduardo Del Castilo. Foto: Internet.

Fuente: ANF

El diputado oficialista Renán Cabezas sospecha que hay una “complicidad extraña” en el silenció que existe en torno a la acusación que realizó el exministro Carlos Romero en contra del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

El parlamentario cuestionó que no exista ninguna investigación por la denuncia pública que realizó el exministro de Evo Morales, ya que Romero, ocupó el Ministerio de Gobierno durante años, por lo tanto habló con conocimiento de causa.

“Aquí hay una complicidad extraña entre narcotraficantes, el ministerio de Gobierno y policías. (…) Cuando alguien no remueve a un servidor público altamente cuestionado, hace pensar que es cómplice, no entendemos de otra forma porque es verdad que en otros tiempos no habría pasado lo que está pasando ahora (en guardar silencio)”, declaró Cabezas.

Argumentó que no solamente tiene que ver la acusación de Romero en contra Del Castillo, sino que en este año se habría incrementado los casos de ajuste de cuentas; además surgieron denuncias como el caso de los narco-audios que todavía no fue esclarecido.

El 12 de diciembre, Romero denunció que existe un encubrimiento al narcotráfico desde el Gobierno; además, aseguró que, en la reunión del 18 de julio en Sacaba, Cochabamba, Evo Morales le dijo al presidente Luis Arce que Eduardo Del Castillo era un narcotraficante y por eso pidió su destitución.

Al día siguiente, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Rolando Enríquez Cuellar acusó a Romero de ser el “pez gordo del narcotráfico” por realizar extorsiones en su gestión y lavar dinero ilícito cuando era presidente del equipo de fútbol Sport Boys.

Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Saúl Lara dijo que observa dos escenarios en medio de las acusaciones de narcotráfico entre masistas. Dijo que es evidente que el MAS vive una profunda crisis irreconciliable; y una disputa por el poder y la candidatura para las elecciones del 2025.

“La profunda división irreconciliable del MAS lleva al país a un mar de incertidumbre, de inseguridad y de desgobierno y, por supuesto, que esas disputas afectarán a la gobernanza del país”, aseveró Lara.

Lo otro, manifestó que las denuncias de que una alta autoridad del Gobierno esté involucrada en el ilícito del narcotráfico es gravísima mucho más cuando viene de un exministro y del propio Evo Morales.

“Que el propio Gobierno no reaccione, no diga nada sobre el particular eso afecta. imagínese usted que la máxima autoridad de lucha contra el narcotráfico esté acusada de ese delito. El Gobierno no ha dicho nada y solo ha habido una respuesta del ministro de Gobierno diciendo que es una payasada, que es un mal acto cinematográfico”, señaló.

Lara aseveró que no puede afirmar si hay encubrimiento al narcotráfico de parte de las altas autoridades del Estado, pero de lo que sí está seguro es que el Gobierno protege a sus dos ministros, Del Castillo e Iván Lima.

Cabezas, diputado oficialista, añadió que si la Fiscalía no está en la capacidad de investigar las denuncias públicas de narcotráfico y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) está en manos del Órgano Ejecutivo, la otra instancia que debe investigar esas acusaciones es la Asamblea Legislativa Plurinacional.

