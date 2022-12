YPFB exporta GLP a Brasil, Perú y Paraguay, genera ingresos por $us 83 millones

Los ingresos por la exportación de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a los mercados de Brasil, Paraguay y Perú alcanzaron los $us 83 millones entre noviembre de 2021 y septiembre 2022.

Fuente: https://elperiodico.com.bo

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz, informó de los ingresos por la exportación de GLP en una separata institucional “Más energía para salir adelante”, publicada en noviembre.

De acuerdo con ese reporte, el monto facturado corresponde a la venta de 130.743 toneladas métricas (TM). De ese total, 56.610 TM se destinaron a Paraguay por un valor de $us 35 millones; 42.969 TM a Brasil por $us 26 millones; y 31.163 TM a Perú por $us 22 millones.

“Estas cifras reflejan la reactivación del sector hidrocarburífero, que fue posible gracias a las políticas acertadas del presidente Luis Arce, implementadas a través del Ministerio de Hidrocarburos y Energías”, afirmó el ministro.

YPFB es la primera empresa boliviana y un referente de la industria hidrocarburífera en la región, condición que le permite el desarrollo de actividades a nivel internacional, previa priorización del abastecimiento de combustibles en el mercado interno.