Aeródromo en Warnes: Cronenbold habló al salir de la Fiscalía ¿Qué fue lo que le preguntaron?

Por su parte, Negrete relató que le preguntaron sobre algunas personas, aunque se abstuvo de dar los nombres de las personas a las que se refería.

“Me han preguntado por personas que no conozco. Creo que para no entorpecer la investigación, me voy a abstener de dar los nombres, pero hasta con foto me han mostrado y les he aclarado que no los conozco”, indicó Negrete.

Respecto a la pista, ubicada en el Coloradillo, en Warnes, Cronenbold sostuvo que no visita esa zona desde la campaña electoral por la Gobernación de Santa Cruz.

“Me preguntaron hace cuanto no voy por el Coloradillo. La última vez que fui ocurrió en la campaña para la Gobernación”, indicó. En tanto, Negrete negó conocer el lugar.

“He aclarado que como bloque MAS-más fuerte, nosotros nunca fuimos a hacer campaña a este, no sé si es barrio, será comunidad, no sé qué será Coloradillo, pero nunca llegamos a ir ahí. No sabía de la existencia del lugar, mucho menos del aeródromo”, señaló la empresaria.

El 12 de enero pasado la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) intervino un predio que contaba con tres hangares y una pista larga para el despegue y aterrizaje de avionetas. Este lugar está ubicado en la zona de Coloradillo. Tras varios días de investigación, un vecino relató que en el lugar aterrizaron avionetas y que una camioneta hacía rondas cuando se iba a dar movimiento.