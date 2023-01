En las redes sociales se circula que quieren proponer en el cabildo nacional del 25 de enero que se pida la “Autodeterminación”, lamentablemente los que difunden esto no conocen ciertas terminologías en política y significado de palabras, desviando lo que es realmente viable, e insertando lagunas mentales en la población.

La autodeterminación se refiere a la capacidad de un individuo, pueblo o nación, para decidir por sí mismo en los temas que le conciernen. La palabra autodeterminación se forma a partir de “auto” que significa “propio”, y “determinación”, que alude a la acción y efecto de decidir.

La autodeterminación se hace referencia sobre todo en política internacional, ante alguna amenaza a la soberanía nacional por parte de las potencias económicas y militares del mundo. Situación que no ocurre en Bolivia.

El concepto de autodeterminación es usado en política para referirse a la capacidad de los ciudadanos de un territorio conformado legalmente como Estado para tomar las decisiones referentes a su futuro político, potestad que cada pueblo tiene de decidir, elegir y determinar el ordenamiento jurídico, organización política y forma de gobierno, que vea conveniente.

Hay que aclarar que la autodeterminación de los pueblos, no tiene nada que ver con la separación de un territorio para formar un nuevo Estado, lo cual se conoce como independentismo, ya que la autodeterminación es un derecho que se abrogan pueblos históricamente constituidos contra una amenaza a la soberanía nacional.

Según el derecho internacional y el derecho comparado sobre pueblos indígenas, la autodeterminación es la facultad jurídica que asiste a los pueblos indígenas para definir y decidir su propio destino en lo económico, político, social, cultural, administrativo. (Art. 7º del Convenio 169 de la OIT).

El único país en el mundo que reconoce constitucionalmente la autodeterminación de los pueblos indígenas en su Constitución Política es Bolivia en sus artículos 2, 30 y 289, y dispone como elementos constitutivos de este derecho la facultad de tener gobierno, legislación, justicia y administración propia. No obstante, con 36 pueblos reconocidos, apenas 3 pueblos se reconstituyeron como pueblos indígenas autónomos, y lo lamentable de todo es que se quiere aculturizar con el “quechua” a los 34 pueblos restantes, no respetando la propia identidad que tiene cada uno en particular.

En Conclusión al autodeterminación es la capacidad de decidir que futuro queremos referente a la organización jurídica, organización política y forma de gobierno, esta capacidad constitucionalmente se ejerce con la reforma a la constitución Política del Estado como lo establece el artículo 411 que es atreves de una Asamblea Constituyente para cambiar el modelo de Estado Unitario por el modelo de Estado Federal para garantizar la unidad dentro de la diversidad en un país tan diverso y heterogéneo como es Bolivia, el modelo de Estado Federal garantiza esa unidad. NO olvidemos que el Estado es la sociedad jurídicamente organizada, compuesta por tres elementos: Población, territorio y gobierno.

Por lo expuesto hablar de autodeterminación es emborrachar la perdiz, e insertar lagunas mentales a la población, esa capacidad la tenemos todos, lo que tenemos que aprovechar es que “nuestra capacidad de decidir” (lo que están confundiendo con la autodeterminación), sea de fondo para cambiar la sociedad jurídicamente organizada con su forma de organización política, que actualmente está organizada en el modelo de estado Unitario por el modelo de Estado Federal.

El modelo federal, va limitar competencias al gobierno nacional, dejándoles la Fuerzas Armadas, Relaciones Internacionales, Policía Nacional/Federal, acuñación de monedas entre otras, y el resto de las competencias como la definición de políticas públicas en salud, educación, (que tipo de salud y educación queremos, cuantos médicos y maestros queremos, etc.) seguridades ciudadanas (policía departamental/estatal), etc. son trasferidas a los gobiernos locales. Y es así que las regiones van crecer atendiendo de manera mas eficiente y eficaz sus problemas.

M.Sc. Rafael D. López M.

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE SOCIOLOGOS DE SANTA CRUZ