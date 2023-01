El Estado boliviano debe pagar $us 1,1 millones en indemnizaciones por violar DDHH

En una semana se conocieron los fallos de: ‘Angulo Losada Vs Bolivia’, que trata de la denuncia por violación de una menor de edad, ocurrida en julio de 2002; luego se conoció el fallo por el caso ‘Flores Bedregal y otras Vs Bolivia’, que se refiere al asesinato de Juan Carlos Flores Bedregal, durante el golpe de Estado, perpetrado por Luis García Meza ocurrida en julio de 1980; finalmente, este miércoles se conoció el veredicto del caso ‘Valencia Campos y otros Vs Bolivia’, referido a la denuncia presentada por el excoronel de Policía, Blas Valencia, por los sucesos que siguieron a su captura en diciembre de 2001.

En el tercer caso, son $us 822.264 que el Estado debe pagar a 30 personas, entre denunciantes, familiares de fallecidos y asesores del caso. Una docena de los denunciantes recibirá $us 40.000 cada uno; otras 11 personas percibirán $us 20.000, el ex coronel Blas Valencia, entre ellos; cinco personas recibirán $us 10.000 cada uno; mientras que una persona, cuyo nombre solo figura con iniciales, recibirá $us 65.000; el Fondo de Asistencia Legal a las Víctimas, $us 6.264; además de $us 1.000 adicionales por la pérdida de las joyas de oro de la esposa de Valencia.