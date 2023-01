El Gobierno se contradice y ahora afirma que fotos presentadas el lunes no son de la celda de Camacho

El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, aclaró en una entrevista con la red UNITEL que las fotografías corresponden al recinto en el cual el gobernador de Santa Cruz recibirá tratamiento médico y precisó que él ocupa otro espacio.

Fuente: Unitel

El Gobierno ingresó en una contradicción. Este martes aclaró que la habitación presentada horas antes a través de sus redes sociales no es la celda que ocupa el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, indicó en una entrevista con la red UNITEL

“Este lugar es donde se tenía que quedar el gobernador, allá en el penal de Chonchocoro, actualmente está en otro espacio, muy cerca de ahí, él pide quedarse en este espacio, no quiere pasarse al otro”, señaló Limpias.

“Pero donde se va a suministrar el medicamento es este espacio de sanidad que hemos habilitado nosotros con todas las condiciones necesarias que ha pedido esta junta médica”, añadió.

Una hora antes, Graciela Ortiz, la asistente de Camacho, había señalado que el gobernador cruceño no ocupa la habitación que presentó el Ministerio de Gobierno el lunes en sus cuentas de redes sociales.

Este martes, desde el penal de máxima seguridad que se emplaza en Viacha, La Paz, la asistente cuestionó esa publicación.

“Está en el mismo lugar donde no había baños, esa imagen que mostraron anoche no es, me reí porque al frente hay un televisor de los otros reos y la verdad es tan gracioso que se burlen así, decir que tiene esa habitación cuando ni existe aquí adentro ese espacio”, sostuvo.

Pero no es todo. Este martes el abogado Martín Camacho aseguró que los insumos y equipos que se ven en el ambiente destinado para el tratamiento de la autoridad cruceña fueron entregados por la familia y no por Régimen Penitenciario o el Ministerio de Gobierno.