El negocio del litio en Bolivia

El viernes 19 de enero de 2022, el país se sorprendió con la noticia de que el gobierno estaba firmando un convenio con empresas chinas para la industrialización de litio. YLB firma convenio con un consorcio chino denominado CATL, Brump & CMOC para instalar dos plantas o complejos industriales en los salares de Uyuni y Coipasa, con una inversión aproximada de 1 mil millones de dólares en una primera fase, para obtener carbonato de litio en grado batería con una capacidad de 25 mil toneladas año, cada uno.

El discurso gubernamental afirmó que “hoy Bolivia ingresa a la era de la industrialización de su litio… es un día histórico”. Sin embargo, el mismo discurso; o uno parecido, se gestó desde el 2008, donde se dijo que la explotación de litio ya no iba a realizarse según las condiciones de los inversores privados extranjeros, sino, inicialmente, al mando de la COMIBOL, que posteriormente fue reemplazada por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).

Bolivia destino desde el 2012 más de 1.300 millones de dólares para la explotación de litio y una planta de Cloruro de potasio (la inversión en esta última supera los 180 millones de dólares y si ajustamos el monto por las inversiones compartidas, podría llegar a 300 MM de usd). Independientemente del monto de inversión, la planta de cloruro de potasio fue inaugurada recién en 2018, dando empleo a 210 personas, con una producción programada anual de 350 mil toneladas al año.

El 2018 se exportó 3 mil toneladas, por un monto menor a 1 millón de dólares. El 2019, se exportó 28 mil toneladas, por un valor de 6,4 millones de dólares. El 2020, la exportación cayó a 9 mil toneladas, por un valor de 1,6 millones de dólares. Por último, el 2021, se exportó 33 mil toneladas, por un valor de 9,6 millones de dólares, y el 2022, 23 mil toneladas, equivalentes a 42 millones de dólares, hasta noviembre de este año (ver gráfico).

Si comparamos la producción anual con lo programado, queda claro que ni siquiera se cumple con el 10% de lo proyectado, a todas luces dicha planta y el proceso productivo, tiene muchos problemas y podrían ser considerados como un rotundo fracaso.

Como dijimos, dicha planta de cloruro de potasio, comparte inversiones con la explotación de litio, dado que aprovechan las mismas salmueras o lagunas de evaporación. La inversión realizada para 4 plantas de litio alcanzó a 1.328 millones de dólares. Se pretendía producir 30 mil toneladas de carbonato de litio para 2014.

Conviene mencionar, según el discurso gubernamental, que Bolivia en la actualidad debería estar produciendo baterías de litio, debido a que se instaló una planta piloto de iones de litio, o más propiamente acumuladores eléctricos de iones de litio. Debemos decir que existe un registro de exportación el 2017, que alcanza a 9 kilos, equivalentes a 358 dólares americanos de exportación (es en serio, por favor no se ría).

Como mencionamos, Bolivia debía alcanzar, hasta el 2014, 30 mil toneladas de carbonato de litio, y hasta 2024, 40 mil toneladas. Sin embargo, el 2016 exportamos casi 162 mil dólares y 19 toneladas de carbonato, el 2017, 492 mil dólares y 45 toneladas, el 2018, 561 mil dólares y 30 toneladas; el 2019 y 2020 se dejó de producir y exportar. Dicha producción y exportación se retomó para 2021 con un salto interesante, ya que se exportó casi 10 millones de dólares equivalentes a un poco más de mil toneladas. El 2022, se exportó 635 Tn, equivalentes a 42 Mm de usd (hasta noviembre de 2022). Por supuesto, el monto no es siquiera el 1% de la inversión, y la cantidad no alcanza ni al 4% de lo programado. Claramente, un fracaso rotundo con un terrible despilfarro del dinero de todos los bolivianos. (Ver gráfico).

Si quisiéramos recuperar la inversión, ni siquiera 100 años serían suficientes. Por último, al finalizar el 2022, el gobierno anunciaba que en 2023 se culminará la construcción de una planta industrial de carbonato de litio con un valor de 115 MM de usd, siendo que los trabajos presentan un avance de 90%. La capacidad estimada de dicha planta alcanzaría las 15 mil toneladas anuales, pero ¿qué pasó con las 30 mil o 40 mil programados?

CARBONATO DE LITIO Y CLORURO DE POTASIO (MM. usd y Tn.)

Fuente: INE, elaboración propia

Lo que queda claro es que, este supuesto negocio es uno más de los fracasos del despilfarro promovido por este gobierno.

Los últimos meses sabíamos que 6 empresas estaban trabajando en los salares de Uyuni y Coipasa, realizando pruebas para la extracción directa de litio, en vista de que nos enteramos de que todo lo hecho hasta la fecha, prácticamente no servía, ya que el proceso de producción por evaporación fracasó, dado que no se enteraron de que en esa región llueve durante por lo menos 3 meses retrasando o evitando que el proceso químico de las piscinas rinda frutos (otra vez… no se ría por favor).

En la actualidad el precio del carbonato, que en 2021 estaba a casi 10 mil dólares la tonelada, en 2022 alcanzó a casi 60 mil dólares. Sin duda, esta es quizás la razón para apresurar un convenio con los chinos, dado que se supone que los resultados de las 6 empresas deberían definirse hasta el primer trimestre de este año. Nos sorprendieron a todos, porque, además, entre Potosí y Oruro se había preparado propuestas para cambiar el régimen regalitario y de impuestos para la explotación de litio. Se propuso por lo menos un 11% de regalías y un impuesto directo al litio, tomando en cuenta la legislación de nuestros vecinos, sin embargo, parece que al gobierno no le interesan las regiones y más bien, solo sus propios intereses políticos.

Es claro, que la relación del gobierno con los ciudadanos debe cambiar. Recordemos que todas las empresas públicas son deficitarias e ineficientes y las inversiones realizadas en el salar para la explotación de litio y cloruro de potasio, no son la excepción. Por otro lado, todas estas empresas “públicas”; según denuncias, son sociedades anónimas y por eso tienen varias “facilidades” en cuanto a su administración. Debemos preguntarnos, si esto es así, ¿por qué no ofrecen acciones a todos los bolivianos?, será que los bolivianos ¿no podemos ser dueños de nuestras propias empresas?

Sin duda, habrá que pensar en cambios en la política estatal respecto a empresas públicas, dado que, durante todos estos años, nos ofrecieron un futuro que jamás llegó y lamentablemente, la riqueza no llega al pueblo, la redistribución es una mentira, que favorece a muy pocos y se olvida de las grandes mayorías.

Joshua Bellott Sáenz