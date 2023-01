El Tigre anuncia que jugará y Always rechaza el paro

La afrenta está planteada y la respuesta también salió a la par anoche. Fabol se pronunció en defensa de su secretario general, David Paniagua, quien fue aprehendido ayer por la mañana, debido a una acusación de estafa de Stefano Ferrufino, hijo del fallecido entrenador Marcos Ferrufino. Y, tras una reunión de emergencia de Fabol y los capitanes de los clubes de la División Profesional, resolvieron paralizar el fútbol y no jugar el fin de semana, hasta que no se resuelva a situación legal de David Paniagua quien llegó detenido anoche a El Alto.

La respuesta de la dirigencia del fútbol profesional fue inmediata, anoche tras una reunión de Consejo citada por la FBF, estos decidieron rechazar la medida de Fabol y garantizar el inicio del torneo este fin de semana.

En las primeras horas de la madrugada de hoy, a las 00:09, el primer club en pronunciarse fue Always Ready que mediante un comunicado público, hizo conocer que no acatará ningún tipo de paro en el inicio del torneo local ya que “consideramos que al no corresponder el paro a un tema deportivo o de los clubes, es un proceso de índole personal que se encuentra en manos de la justicia ordinaria”. “Nuestra institución jamás se prestará a beneficio de personajes que se encuentren en procesos en la justicia boliviana”, prosigue Always Ready en su comunicado.

Luego, a las 01:27, fue el turno de The Strongest que lanzó un comunicado oficial, donde manifiesta que el Comité Ejecutivo de ese club, determina que “ante los sucesos presentados en el transcurso del día, a raíz de una denuncia que es de carácter privado, en la cual se ha visto involucrado el representante de FABOL, no puede incidir en el progreso del fútbol boliviano”.

Tras reprochar el accionar de la agremiación y mencionar que la misma puede generar un daño económico a todos los clubes, declararon que “el club The Strongest va a presentarse a disputar sus encuentros conforme al cronograma establecido, de igual manera vamos a apoyar la decisión integral adoptada por el consejo superior de la División Profesional de la FBF”.