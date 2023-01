El Tribunal Constitucional Plurinacional admite acción popular en defensa de Tariquía

Redacción Central / Bolinfo / Tarija

Fuente: El Periódico

La diputada por Comunidad Ciudadana, Mariela Baldivieso, informó que, mediante una audiencia virtual, misma que probablemente se lleve a cabo a finales de este mes, se podrá efectuar un gran paso para poder fortalecer la defensa y la protección de esta importante reserva.

“Recientemente nos han notificado en el marco de que el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia ha admitido una de las dos acciones que hemos ingresado sobre lo que es la Defensa de Tariquía, la primera fue ingresada en Tarija, el 23 de junio del 2022 y fue rechazada por la sala constitucional, sin excusas, porque ninguna acción popular debería ser rechazada y mucho menos antes de una audiencia, es decir a nosotros, ni siquiera nos han permitido realizar la audiencia de defensa y ya fuimos rechazados sin fundamente alguno”, dijo Baldivieso.

En este sentido argumentó que, tras una apelación previamente establecida, actualmente se podrá contar con una audiencia de defensa, la cual estima que se pueda llevar a cabo el 30 del presente, vía virtual, asimismo acentuó que la lucha por Tariquía se viene desarrollando desde hace muchos años atrás por el pueblo tarijeño, tomando en cuenta que esta reserva natural, inclusive está protegida mediante una ley, no obstante señaló que existen contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, que fueron aprobados en ese entonces, por la asamblea legislativa.

“Lastimosamente no se ha respetado el plan de manejo de Tariquía, están ingresando justamente a explorar y a explotar, en el núcleo de esta reserva natural, dañando el ecosistema que es tan importante para los tarijeños, bolivianos y Latino Americe en general, porque es un pulmón, debido a los árboles, a la vegetación, a la humedad que tiene este lugar que se convierte en lluvia y provee de agua, no solamente a Tarija si no a nivel Bolivia, inclusive estas aguas, se dirigen al Argentina”, dijo Baldivieso.

Acotó, que el impacto medio ambiental es muy grande, enfatizando que es lamentable que el Gobierno Nacional, a pesar de decir ser uno de los principales protectores de la Pachamama y la madre tierra, no priorice preservar esta reserva como debiera de ser.

Por su parte el concejal Rodrigo Altamirano, quien ha sido una de las autoridades que ha participado como uno de los actores principales en la lucha por la defensa de Tariquía, subrayó que junto a la diputada Mariela Baldivieso, estuvo trabajando en una serie de peticiones de informes respecto a los campos de explotación que estarían supuestamente en el interior de dicha reserva.

“La petrolera a través de la manipulación política, que ha ejercido de una manera contundente en la parte social que es en Bermejo, ha logrado ingresar a lo que es Astilleros, asumimos con mucha pena esta situación, ya que se está visibilizando lo que es prácticamente una destrucción de ese ecosistema tan importante, porque tenemos la zona denominada El Cajón, que es bastantemente productiva, en el sentido de que ahí se lleva adelante una actividad piscícola fundamental, ahí es donde se desarrollan lo que es el Dorado, Surubí y muchos otros animales acuáticos ”, dijo Altamirano.

Puntualizó que se estaría realizando un “Falso Pachamamismo”, liderizado por el Movimiento al Socialismo, que estaría destrozando a esta reserva natural, para extraer recursos y generar ingresos económicos, a costa de un severo daño ambiental.

DATOS:

Esperan que este sea un primer paso para reforzar la lucha y la protección de la reserva.

Lamentan que no se estén priorizando zonas altamente productivas en medio de una supuesta exploración y explotación de recursos.