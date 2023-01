Este 31 de enero vence plazo para declarar y pagar el IUE de profesionales independientes

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) reiteró que la declaración y el pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), con cierre de gestión al 31 de diciembre de 2022, para las personas naturales que ejercen profesiones independientes u oficios en forma libre o independiente vence este martes 31 de enero de 2023, indefectiblemente.

Lo efectivamente pagado será considerado como pago a cuenta del Impuesto a las Transacciones (IT), en cada periodo mensual, hasta su total agotamiento que no podrá exceder el periodo fiscal diciembre 2023. Si al vencimiento de este plazo subsistieran saldos no compensados, los mismos se consolidarán a favor del fisco.

Esta disposición está contemplada en el Decreto Supremo Nº 4850, que tiene el propósito de adecuar el tratamiento tributario para las personas naturales que ejercen la profesión u oficio en forma libre o independiente y personas no domiciliadas en el Estado Plurinacional de Bolivia por sus ingresos obtenidos de fuente boliviana.

Además, a partir de marzo de 2023, deberán declarar trimestralmente el Régimen Complementario al IVA (RC-IVA) por los ingresos generados en esos tres meses y computar el crédito fiscal de las facturas sin límite.

Fuente: SIN