Evo Morales continúa entrometiendose en Perú y pide un cambio constitucional

El expresidente boliviano es considerado “persona non grata” por sus “declaraciones públicas” contra el gobierno peruano y actualmente la Fiscalía abrió una investigación preliminar en su contra por su posible nexo con el ingreso de armamento al país.

Fuente: infobae.com

El expresidente boliviano, Evo Morales, volvió a entrometiéndose en asuntos ajenos a los de su país, para criticar la crisis política que atraviesa Perú.

Morales pidió un cambio constitucional en el país vecino, que atraviesa momentos de profunda inestabilidad política tras el autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, que hizo que terminara en la cárcel.

“Con 6 presidentes y 3 parlamentos en 7 años, con más muertes que días de gobierno en el último régimen transitorio, Perú, nuestro país hermano, padece los efectos de la pérdida de legitimidad e inestabilidad de un Estado aparente que excluye a grandes mayorías del Perú profundo”, escribió Evo Morales a través de su cuenta en Twitter.

Esta no es la primera vez que Morales opina sobre la reciente crisis peruana e incluso sobre él pesa una prohibición para ingresar a Perú.

“Cuando el pueblo se levanta y demanda que se respete su derecho a la vida, dignidad y soberanía, los gobiernos serviles a EEUU y transnacionales lo califican de ´terrorista´. Así justifican la represión y robo de recursos naturales. Paren la masacre de nuestros hermanos en Perú”, dijo anteriormete el expresidente boliviano.

Pero la situación no queda en simples críticas a través de redes sociales, sino que, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno abrió una investigación preliminar contra de Evo Morales, por el ingreso de balas ‘dum dum’ -munición que se fragmenta al impactar y produce graves destrozos-al territorio peruano, a través de los “Los Ponchos Rojos”, grupos coordinados por Morales pertenecientes al Movimiento al Socialismo (MAS).

Por su parte, Luciana Campero, diputada boliviana del partido Comunidad Ciudadana de Perú, se sumó a las denuncias en contra del expresidente Morales por su constante injerencia en los asuntos internos del Perú.

Durante una conferencia de prensa, Campero informó que la Cancillería boliviana nunca respondió al pedido de su organización para conocer los ingresos del exmandatario, así como de otros implicados en esta interferencia, en el Perú.

“Coordinamos acciones con parlamentarios peruanos para tener una respuesta, la misma que está sirviendo para las denuncias contra Evo Morales y otros integrantes de su partido Movimiento al Socialismo (MAS), por esta injerencia, en el Perú”, indicó.

En este contexto, aseguró que se tiene registros de al menos “ocho militantes y ex autoridades del MAS que ingresaron, constantemente,” al país. Detalló que según un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), los operadores políticos de Morales atentaron contra el sistema democrático peruano.

Asimismo, el Congreso peruano declaró como “persona non grata” Morales por sus “declaraciones públicas” contra el Perú. El Pleno aprobó por mayoría este estatuto con 74 votos a favor, 40 en contra y 4 abstenciones.

“Declarar persona non grata al señor Evo Morales Ayma en el territorio nacional, por sus constantes incitaciones en la política nacional, las mismas que buscan desequilibrar el orden interno del país, en especial la zona sur del Perú”, se lee en la moción 5225, que fue presentado por la congresista María del Carmen Alva, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores.

También se exige que se debe “exhortar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior a que eleven la presente Moción de Orden del Día a la embajada de Bolivia en Perú para conocimiento y fines pertinentes”.

Alva recordó que el exmandatario de Bolivia había mencionado que “lo que está viviendo el Perú no es una simple reivindicación del cierre del Congreso o nuevas elecciones. Esa es una insurreción del pueblo contra el estado colonial”, y que por lo tanto, “una insurreción no se resuelve con una reforma a la Constitución, sino con la refundación del Perú”.

Durante la sustentación del debate, la ex titular del Parlamento dijo que “las manifestaciones (de Evo Morales) son una constante intromisión en asuntos internos de nuestro país, y no hay duda que no es amigo del Perú”.

“No sabemos cuantos ingresos ha tenido el señor Morales en el Perú, de manera ilegal o no formal en el Perú, pero ya habíamos realizado esta denuncia (de injerencia) en el año 2021. (…) estas personas participaron de encuentros políticos y, algunos de ellos, atacaban y criticaban en sus discursos las costumbres, leyes y modelo económico, político y social del Perú”, denunció.

La participación de Morales en el país peruano inició con la juramentación de Pedro Castillo como presidente de la República. En la ceremonia celebrada el 28 de julio de 2021, el boliviano fue uno de los invitados privilegiados. Al mes siguiente, retornó a Lima y fue invitado para brindar más detalle sobre su proyecto Runsur junto a sindicatos.

Durante su permanencia en Perú, Morales no dudó en intervenir en la política peruana y se mostró abiertamente a favor de iniciativas de izquierda como la conformación de una asamblea constituyente, erradicar el “antiimperialismo”, nacionalizar los recursos naturales y promocionar la aplicación de cultivos de coca. Ante la constante intervención del exjefe de Estado, a finales de noviembre del mismo año, el Congreso lo declaró “persona no grata”; sin embargo, Evo Morales hizo caso omiso a este acto y se mudó al sur del país.

Sin embargo, Morales insiste en ingresar a territorio peruano, luego de que el Gobierno de Perú dispusiera impedir su pase al país al ser acusado de promover la instalación de una Asamblea Constituyente y azuzar las protestas en las regiones del sur. El pasado 15 de enero, Morales hizo público el documento del hábeas corpus que el exabogado del destituido Pedro Castillo presentó ante la Superintendencia Nacional de Migraciones.