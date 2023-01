Felcv se niega a recibir la denuncia de abogados de Camacho por cámara oculta en su celda

La tarde de este viernes, abogados de Luis Fernando Camacho presentaron una denuncia en la Felcv por la cámara incrustada , de manera oculta, en la pared de su celda, para que se inicien los actos investigativos. Sin embargo, los funcionarios policiales se negaron a aceptarla; adujeron que no tenían autorización.

«Por ahora es contra los autores, por los delitos de acoso sexual y violencia psicológica , se sentará la denuncia; aun no se conoce quiénes o quién fue», señaló Christopher Balcázar, uno de los juristas a los medios de comunicación.

Indicó que las grabaciones de esa cámara no solo corresponden al gobernador cruceño sino a toda su familia. Por ello, en la denuncia consignan como víctima a la esposa de Camacho.

Mientras que, desde Régimen Penitenciario aseguran que no había ningún dispositivo de filmación en la celda del gobernador en Chonchocoro, representantes, tanto del partido oficialista (MAS), como de la oposición, piden aclarar esta situación que vulnera los derechos fundamentales del detenido.

«Nos tiene sin cuidado los reclamos que haga este señor (Luis Fernando Camacho), porque está gozando de muchos privilegios. La cámara va a evidenciar todos los privilegios que tiene este señor . Lo que hay debatir con la señora de Camacho (Fátima Jordán), si los demás presos están en las mismas condiciones. La Constitución y las leyes no hablan de privilegios para nadie. Lo mismo ha pasado con la senora Añez», afirmó la diputada del MAS, Gladys Quispe.

La legisladora llama «a la reflexión a Régimen Penitenciario, que den el mismo trato a todos; no puede haber privilegio alguno, más aún para un delincuente que ha cometido actos de terrorismo, que es autor intelectual de los fallecidos de Sacaba y Senkata, y encima lo premiamos. Pareciera que está en un hotel de cinco estrellas. No puede tener tanto privilegio. Además, de qué se queja si él es capo para grabar, lo hizo con Pumari», apuntó.

“¿Qué es lo que están filmando, quién tiene esos videos, qué es lo que están haciendo con esas imágenes? Esto no lo hace nadie si no tiene una orden de arriba y si no tiene una garantía de impunidad. Entonces, ministro Lima, tiene que investigar este caso”, señaló Matkovic.