Gonzalo Chávez: “El Gobierno está raspando la olla porque no tiene como reemplazar los ingresos del gas”

El economista Gonzalo Chávez lamentó este lunes que el presidente del Estado, Luis Arce, no haya mencionado los problemas más importantes que atraviesa la economía boliviana durante su mensaje al país el 22 de enero y haya mostrado cifras que no responden a la realidad.

“El Gobierno solo usa algunas cifras macroeconómicas para mostrar resultados y no muestra otras cifras que exhiben el agotamiento de este modelo económico primario exportador, señaló Chávez en conversación con UNITEL.

Para el analista, uno de los problemas más delicados que está atravesando la economía nacional es la falta de ingresos económicos, debido a que ya no se recibe lo mismo que antes por la venta de hidrocarburos e incluso Bolivia va camino a ser un país importador.

“El gran problema es que el Gobierno está raspando la olla, no tiene recursos el Estado y por eso busca pequeños ingresos con algunas reformas tributarias, pero lamentablemente el grueso del ingreso que provenía del gas ya no existe y el Gobierno no tiene como reemplazarlo en el corto y mediano plazo”, señaló Chávez.

El economista señala que esta crisis fiscal se traducirá en un incremento aún mayor de la deuda externa e interna y la caída de las reservas internacionales, por lo que las proyecciones que haga del crecimiento tienen “pies de barro”, ya que se pueden derrumbar fácilmente.