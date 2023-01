Hallan restos humanos 100 días después de que el huracán Ian azotara la costa de Florida

El cuerpo de una mujer de 82 años que se encontraba extraviada tras el paso del huracán Ian, que azotó la costa sur de EE.UU. y Cuba el pasado mes de septiembre, fue encontrado por los trabajadores de una empresa contratada para la remoción de escombros cerca de la playa de la ciudad de Fort Myers (Florida), informó el alguacil del condado de Lee, Carmine Marceno, citado este jueves por AP.

Fuente: https://actualidad.rt.com

Marceno reveló que los registros dentales permitieron determinar que los restos eran los de Ilonka Knes, quien fue declarada como desaparecida el pasado 15 de octubre después de diversos intentos por localizarla. Asimismo, precisó que la causa de su fallecimiento fue el ahogamiento. El alguacil detalló que el cuerpo de Knes fue localizado a 26 kilómetros de su hogar, en las profundidades de los manglares.

Los restos de su esposo, Robert Knes, de 81 años, fueron recuperados poco tiempo después del paso del huracán. Marceno confirmó que la muerte de Ilonka Knes eleva a 74 el número de fallecidos en el condado de Lee. Otra persona identificada como James Hurst continúa desaparecida.

Ilonka Knes identified as the person who’s remains were found in some mangroves in Fort Myers Beach. Details @Fox4Now pic.twitter.com/H7LekYEC1l

— Alexandra Rangel (@alexandrafox4_) January 12, 2023