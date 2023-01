Iglesia: «Para nadie es extraño el decir que la administración de justicia en nuestro país no es imparcial»

El obispo de la Diócesis de El Alto y secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, Giovani Arana, en su homilía de este domingo reflexionó sobre frases como: “memoria, verdad y justicia; el pueblo no olvida”, que según el obispo, “justicia no significa venganza, no significa vivir con en el eterno recuerdo de la injusticia”.

Fuente: lostiempos.com

El llamado de la Iglesia a la población es el de buscar la justicia que Dios quiere: “Imparcial, que respeta la dignidad de la persona, dignidad primaria que se nos es dada porque somos hijos de Dios”, manifestó.

Por otro lado animó a la población a unirse a la iniciativa ciudadana por una reforma de la administración justicia en nuestro país.

“Se están recolectando firmas para que se replantee la forma de elegir a los jueces, para nadie suena extraño el decir que la justicia es para quienes tienen poder o dinero, para nadie es extraño el decir que la administración de justicia en nuestro país no es imparcial, para nadie es extraño decir que la justicia llega solo a algunos”, afirmó.

Arana recordó las palabras del relator de las Naciones Unidas, el Sr. Diego García-Sayán: “La justicia está lejos de la gente. La construcción de un sistema de justicia independiente y accesible es un reto fundamental de la sociedad boliviana”, mencionando que es tarea de las autoridades garantizar un sistema judicial imparcial que administre justicia sin distinciones ideológicas y políticas.