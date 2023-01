La novela del Chuma: finalmente le dijo «sí» a Wilster; llegó y declaró muy poco

Fuente: Opinión

Primero sí, luego, no. Finalmente, sí. Tras varias idas y venidas con el jugador paceño Alejandro Chumacero, al final este llegó a Cochabamba y jugará con Wilstermann.

Temprano se informó que el ex Always Ready había decidido no aceptar la propuesta del Aviador, sin embargo, de manera sorpresiva, la situación dio un giro completo de timón y cambió. El mediocampista le dijo que sí al Rojo.

La llegada del Chuma es digna de una novela. Primero, el volante le habría dado una respuesta afirmativa al Imperio Escarlata, sin embargo, horas después, se informó que el ex Always cambió de opinión y rechazó la oferta. Finalmente, contra todo pronóstico y con un episodio de bipolaridad, Chumacero aceptó la oferta y definió vestir la casaca aviadora.

En su arribo a Cochabamba, el paceño se dirigió de manera breve a los hinchas del equipo.

«Me dirijo a lo último, que es el contrato. Y, bueno, ya estamos acá. Sabemos que el club necesita y que no hay más que hablar», dijo.

Este martes, los Gurkas fueron de los primeros en darles la bienvenida al mediocampista. Lo hicieron con un mensaje muy escueto, en redes sociales.

CRISIS

El problema económico e institucional que sufre el Rojo inevitablemente se trasladó a las canchas.

Tras varias renuncias de dirigentes, jugadores y demandas laborales, Wilster encara este 2023 sumergido en una crisis que no se disipa, pese al aparente ambiente óptimo que se ha generado con las contrataciones nuevas.

Al momento, el Rojo no tiene cabeza ni una dirigencia establecida. Pese a eso, el equipo retomó los entrenamientos, bajo el comando del argentino Cristian Díaz, que bien conoce a la institución.

En tanto, Wilstermann espera, también, a Serginho, quien podría regresar el siguiente mes luego de cumplir tres compromisos con su nuevo equipo, el Manaus de la tercera división del fútbol brasileño.

«Informales que Serginho vuelve en tres semanas, después de jugar tres partidos con su club, ya que tenía contrato con ese club y le exigieron jugar tres partidos. Además, volverá con ritmo de competencia», afirmó Yuri Gil.