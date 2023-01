La tramoya para hacerse del poder total

Cada día, a través de los medios de comunicación, vemos y leemos que el Movimiento Al Socialismo anda en peleas internas, acusaciones van y vienen entre ministros y exministros, entre dirigentes de movimientos sociales, diputados y senadores de las dos alas, arcistas catalogados como renovadores y los evistas llamados radicales y, finalmente, entre Evo Morales y Luis Arce, mismas que van desde la protección al narcotráfico, pasando por quienes cometen y cubren la corrupción, por quienes son leales y no pidieron la renuncia de Morales el año 2019, por ser invitado o no a la reunión para preparar los actos del Día del Estado Plurinacional, el 22 de enero del presente año, cargos en las directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores, en fin, hasta llegar a cuestionamientos sobre el estado y manejo de la economía del país.

Lo cierto es que esas peleas internas, se constituyen en cortinas de humo ante la población que no ve una mejora en sus ingresos, en su situación económica, que no tiene empleo digno, que vende lo que puede en las calles y que no encuentra con la tan mentada reactivación económica propuesta por el gobierno, mucho menos el slogan de “estamos saliendo adelante”.

Lo cierto es que, el MAS solo finge tener discrepancias entre sí, en mi criterio, ello constituye una estrategia política por mostrarse ante la población que se encuentran divididos, pero en realidad no es así, digo esto porque cuando llegó el Presupuesto General del Estado – 2023 a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al comienzo los radicales discreparon respecto de su aprobación, toda vez que los renovadores con anterioridad habían aprobado la Ley del Censo, según ellos lo habían hecho en consenso con la oposición, situación que no fue así, pues la oposición en ningún momento pactó con el MAS para su aprobación, pero luego arcistas y evistas SE UNIERON para la aprobación del PGE-2023 por más de dos tercios en la Cámara de Diputados, supuestamente porque actuaban a favor de los intereses del país, cosa similar ocurrió en la Cámara de Senadores, donde dicho instrumento financiero ni siquiera fue remitido a la Comisión correspondiente para el informe respectivo y fue tratado con dispensación de trámite.

Otro aspecto que echa por tierra esa supuesta discrepancia, es el hecho de que Morales dijo que en el mes de enero de este año se movilizarían con las víctimas de Senkata y Sacaba porque no se habría hecho justicia para ellos, siendo que el Gobernador Luis Fernando Camacho habría sido el que dio golpe de Estado el año 2019 y que el gobierno de transición habría ocasionado esas muertes, por lo tanto, el gobierno de Luis Arce muy diligentemente junto a sus instituciones serviles al régimen como son la Fiscalía y Policía Boliviana, ejecutó el secuestro del Gobernador de Santa Cruz y lo puso a disposición del también servil Órgano Judicial, todo en un contubernio entre Morales que solicitó dicha aprensión y Arce que la ejecutó.

En ese sentido, la estrategia política consiste en mostrarse desunidos ante la población y es posible que incluso vayan separados en tiendas políticas diferentes arcistas y evistas a las elecciones del año 2025 para tener un porcentaje muy representativo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, más allá incluso de los dos tercios y dejar a la oposición con un margen muy pequeño de representación y allí nuevamente unirse en una sola fuerza, supuestamente en bien del país, entonces no hay que dejarse engañar porque al final Arce es “la misma chola con otra pollera”, no deja de tener la ideología masista y el MAS a la cabeza de Morales es más de lo mismo autoritario y dictatorial que no cambiará si, cualquiera de los dos, siguen en el poder

Entonces, como oposición, nos corresponde, de manera urgente, generar UNIDAD en torno a un nuevo proyecto de país, rescatando lo que el pueblo quiere que se cambie y se construya, tal es el caso de la administración de justicia, modelo económico, recursos naturales, etc. Solo por mencionar algunos aspectos, la tarea no es fácil, pero tampoco es imposible, lo importante es que exista voluntad política para ello.

Santa Cruz ha demostrado que quiere y trabaja un cambio urgente, pues quiere desarrollarse y autogobernarse, tenemos que dar la talla para ello con liderazgos que apunten hacia ese objetivo, por lo pronto busquemos la unidad, solo así podremos tener una nueva Bolivia.

Dr. Henry Omar Montero Mendoza Senador por Santa Cruz