La Unesco incluyó al centro histórico de Odesa en su lista de Patrimonio Mundial en peligro

La Unesco aprobó este miércoles la inclusión del centro histórico de Odesa, ciudad portuaria de Ucrania, en su lista de Patrimonio Mundial en peligro, con lo que adquiere un estatus especial de protección frente a daños por la invasión rusa.

Odesa ha sido bombardeada varias veces por Rusia desde su invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022.

En julio de 2022, parte del gran techo de cristal y las ventanas del Museo de Bellas Artes de Odesa, inaugurado en 1899, fueron destruidos.

city panorama with opera theatre in odessa ukraine Grosby

También entraron en la lista la Feria Internacional Rachid Karami, que diseñó el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer en Líbano, y los principales monumentos del antiguo reino de Saba, en Yemen.

La decisión fue adoptada por el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, reunido este miércoles en París en una sesión extraordinaria en la que se examinaron las tres candidaturas por un procedimiento de urgencia aplicado a los sitios de interés excepcional que se consideran amenazados.

Entre otros motivos, Rusia se opuso a la inclusión de Odesa por la supuesta falta de rigor científico en el contenido de la propuesta, un texto al que la embajadora rusa incluso acusó de tener fragmentos pegados del portal Wikipedia.

Odessa, Ukraine 12.08.2019. Londonskaya hotel in the historical center of Odessa, Ukraine Grosby