Nallar desde la cárcel: ¿por qué la Fiscalía, la Policía y el Ministerio de Gobierno buscan callar mi voz?

El hombre asegura que está detenido de forma injusta y niega tener vínculos con el narcotráfico.

Misael Nallar, principal acusado del triple asesinato en Porongo. Foto: exitonoticias.com.bo

La Paz, 28 de enero de 2023 (ANF). – Misael Nallar, principal implicado en la muerte de dos policías y un efectivo voluntario en Porongo e investigado por legitimación de ganancia ilícitas, escribió una carta desde la cárcel de Chonchocoro donde afirma que decidió contar su verdad porque el Gobierno le niega ampliar su declaración.

El manuscrito fue difundido públicamente por su defensa, Jorge Tamayo. Nallar niega que tenga vínculos con el narcotráfico como sostiene las autoridades de Gobierno y señala que es víctima de comentarios mal intencionados de abogados, fiscales y jueces. Además asegura que su encierro es injusto.

“Me veo obligado a presentar esta carta por la necesidad de ser escuchado, todo este tiempo que llevo preso de manera injusta, se ha atacado sobre hechos relacionados al narcotráfico, se me tilda de pícaro, asesino, de narcotraficante y de otros adjetivos calificativos que no tienen sustentos”, se lee en una parte del manuscrito.

Agrega que para mantenerlo detenido, la autoridades abren un sinfín de investigaciones y que no le permiten ampliar su declaración para contar su verdad.

“Me abren un sinfín de investigaciones para mantenerme detenido, pero cuando quiero ejercer mi derecho constitucional a la defensa se me es negado (…) He solicitado por medio de mis abogados, que se pueda tomar una declaración ampliatoria, pero hasta la fecha no es realizada”, reclama.

En octubre del 2022, la Fiscalía de Santa Cruz presentó la imputación formal contra Nallar por legitimación de ganancias ilícitas y hace una semana determinó detención preventiva por cuatro meses

Este nuevo proceso es cuestionado por Nallar porque asegura que “no se dieron la tarea de buscar o investigar de manera profundad mi actividad lícita, vengo trabajando hace más de 5 años y su investigación solo se enfoca desde el año 2020, todo esto demuestra que no hay un interés por saber la verdad”.

“¿Por qué la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno y la Policía, buscan callar mi voz, si soy un simple ciudadano que lo único que ha buscado es progresar en la vida?” Además, preguntó a los abogados que pusieron en agravio su imagen “¿Por qué no muestran pruebas?, lo único que hacen es mellar mi imagen, la de mi familia”, cuestiona.

Remarcó que antes del 21 de junio del año 2022 no existía ninguna investigación en su contra o algún tipo de antecedente policial o penal.

“Lo que no cabe en mi cabeza es el hecho de querer involucrarme en todo lo que sucede, la autoridad máxima del Ministerio de Gobierno, cuando inició el paro cívico en Santa Cruz, dijo que yo estaba gestando todo eso. Por favor, nunca he sido una persona política, tampoco me interesa”, señala en la misiva.

Según un informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), existen nexos de Nallar con la paraguaya Reina Mercedes Duarte, presa en la cárcel por vínculos con redes internacionales del narcotráfico.

Entre las pruebas, la Fiscalía presentó informes que Misael Nallar, en reiteradas oportunidades, hizo depósitos de diversas cantidades de dinero a nombre de Reina Mercedes Duarte. Esos depósitos no tienen respaldos y son de desconocida procedencia.

Sin embargo, el pasado 26 de enero, el juez Juan José Quiróz decidió liberar los bienes incautados a Nallar porque no se logró comprobar que esas propiedades están a su nombre.

En la audiencia el veredicto final ordenó la liberación de los bienes que fueron anotados preventivamente, entre los que están la hacienda La Bendita, donde se habría escondido luego del asesinato, el Garaje 777, donde se habrían encontrado armas de grueso calibre, y los 28 teryx.

El juez sólo incautó ganado vacuno y Bs. 1.6 millones de una cuenta bancaria. En julio del año pasado, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dijo que los bienes incautados a Nallar ascendían a un valor de Bs. 5 millones.