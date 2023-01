Niño amarrado en guardería: Padres lamentan no haber escuchado a sus hijos, dice Defensoría

Santa Cruz.- Alexander Salazar, de la Defensoría de la Niñez de la capital cruceña, señaló que se reunieron con los padres de familia que llevaban a sus hijos a la guardería donde se comprobó que al menos uno de ellos fue amarrado a una silla. El funcionario municipal explicó que en el encuentro los padres le expresaron su pesar por no haber escuchado a sus hijos, cuando se negaban a ingresar a la guardería.

Salazar indicó que por esta acción no solo fueron afectados los niños, sino también los padres de familia. “Nos dimos cuenta de que no solo los niños fueron afectados. También lo fueron los padres, que tienen sentimientos de culpa, por no haber escuchado a sus niños cuando ellos se negaban a asistir a la guardería”, sostuvo, Salazar.

A la fecha suman cinco aprehendidos, después de que se hiciera público este caso, en el que un niño de tres años era amarrado a una silla. El hecho que quedó grabado en un video. Para este lunes está fijada la audiencia de tres de los cinco aprehendidos.

Detalló que hasta el día sábado se sumaron ocho denuncias de familias de niños por maltrato. Detalló que estos infantes ya están recibiendo atención sicológica y no se descarta que más personas se sumen a la denuncia.

Desde la anterior semana, la guardería donde se investiga agresiones a menores de edad, fue precintada, en el marco de las investigaciones.